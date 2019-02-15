2-летнему мальчику срочно собирают деньги на лечение

У двухлетнего калужанина Матвея КУЛАКОВА обнаружен рак. В октябре 2018 малыша госпитализировали в Калужскую областную больницу, откуда перевели в столичный центр Димы Рогачева.
Мальчик прошел 8 блоков химиотерапии. К сожалению, опухоль перестала отвечать на лечение. Прооперировать в России ребёнка не могут, через опухоль проходят жизненно важные сосуды.
11 февраля Матвея выписали на паллиативное лечение домой. Спасти малыша может только лечение заграницей.
Семья нашла клинику в Израиле. Стоимость первого блока лечения - около 10 миллионов рублей (всего будет 2 или 3 блока).
Для молодой семьи это неподъёмная сумма. Они обращаются за помощью к неравнодушным калужанам.
Номер карты мамы Матвея, Милады Олеговны Кулаковой: 4276220011734665.
|
Кто копошится на коммунальном дне Калуги: история в лицах 15.02.2019 12:15
По понтонному мосту гуляли влюблённые 14.02.2019 21:30
«Купол» превращается... превращается... в театр! 13.02.2019 21:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Сбербанк делает госуслуги еще доступнее
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: