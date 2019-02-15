2-летнему мальчику срочно собирают деньги на лечение

У двухлетнего калужанина Матвея КУЛАКОВА обнаружен рак. В октябре 2018 малыша госпитализировали в Калужскую областную больницу, откуда перевели в столичный центр Димы Рогачева.

Мальчик прошел 8 блоков химиотерапии. К сожалению, опухоль перестала отвечать на лечение. Прооперировать в России ребёнка не могут, через опухоль проходят жизненно важные сосуды.

11 февраля Матвея выписали на паллиативное лечение домой. Спасти малыша может только лечение заграницей.

Семья нашла клинику в Израиле. Стоимость первого блока лечения - около 10 миллионов рублей (всего будет 2 или 3 блока).

Для молодой семьи это неподъёмная сумма. Они обращаются за помощью к неравнодушным калужанам.

Номер карты мамы Матвея, Милады Олеговны Кулаковой: 4276220011734665.