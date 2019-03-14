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Нестандартная «чернуха»: как сварщики творят искусство из металла

14.03.2019 21:30 2 369 Елена Французова, Фото из архива Максима АДЕЙКИНА.
Нестандартная «чернуха»: как сварщики творят искусство из металла

Прошлым летом Людиново прославилось на всю страну внезапно появившимися и так же стремительно исчезающими городскими арт-объектами.

«Яркое, настоящее»

Сначала общественность переполошила скульптура «Сраный веник», потом — «Розовый табурет на цепи». А в День пожилого человека у Пенсионного фонда установили фигуру из стали «Я вам наработаю!»: усталый, очкастый, сгорбленный и беззубый серп тянет свой непосильный молот в сторону смерти, символизируя все «прелести» пенсионной реформы.

Как оказалось, это результаты труда людиновского творческого подполья (ЛТП), в частности — скульптора по металлу Максима АДЕЙКИНА.

— Нам захотелось сделать что-то яркое, настоящее. Так возникло ЛТП, — рассказывает Максим. — Поскольку это подполье, явки с паролями не сдам. Ядро — я и художник Андрей Фандеев. Постепенно подтягиваются все, кому это интересно.

Не веником единым

— Не знаю, как в Калуге, а у нас в Людиново количество памятников на душу населения скоро превысит численность самого населения. Одних только стел сколько понаставили! Идёшь по улицам, и возникает ощущение, что кругом — надгробия. Будто не город это, а кладбище. Вот так возникла идея поставить памятник памятникостроителям. Они же, бедные, всё делают и делают, а им самим никто по чести не воздаст. Несправедливо. В итоге эта идея воплотилась в памятник «Сраный веник». Ведь в некоторых ситуациях без поганой метлы не обойдёшься!

«Розовый табурет».

Затем в городском парке появился «Розовый табурет». Члены ЛТП спали и видели, как, взобравшись на него, горожане декламируют стихи.

— Но наших людей сраным веником на розовый стульчик не загонишь, поэтому пришлось призом подкупать, — добавляет Максим.

Лучшей чтец получил бутылку грузинского коньяка.

Уличная скульптура «Я вам наработаю».

Несмотря на популярность, скульптуры эти долго не простояли. Подобная судьба и у арт-объекта «Я вам наработаю» — его активисты ЛТП нашли на свалке.

— Никаких вопросов ко мне у администрации не возникло, — отмечает Максим. — Ведь у меня есть одна слабость: я чту Уголовный и Административный кодексы. Всё, что ЛТП проводит, сверяется с буквой закона.

Варит и лабает

К слову, Максим — бывший милиционер. Сейчас работает штамповщиком на Людиновском тепловозостроительном заводе. Играет на барабанах и поклоняется металлу. Предпочитает его и в музыке, и в скульптуре.

«Не сыгрались».

Вообще, Максим — человек неразговорчивый и сдержанный,  чувства и мысли он может выразить, как сам говорит, «в чернухе» — в металле. Свой гараж «сварщик-диссидент» превратил в творческую мастерскую.

— Идеи я не записываю, не зарисовываю — стараюсь тут же их воплотить, — рассказывает Максим. — Каждую свободную минуту провожу в гараже, он стал для меня первостепенен. Пока не реализовал задумку, пока работой горю, она для меня важна. А потом интерес пропадает. Так что первое время все скульптуры — любимые «детушки».

В центре замысла каждой работы Максима — человек, его размышления о жизни, вечные, тревожащие душу вопросы. А дабы форма не затмевала содержание, сделаны они нарочито топорно и грубо.

Любимая работа Максима — «Паранойя».

— Есть скульптуры, которые я создал специально для друзей, есть те, которые только для себя. Знаковая для меня работа, которую я никогда не продам, — «Паранойя»: крылатый бегемот танцует и играет на гармошке. Это же я сам.

Вплотную занялся металлом Максим не так давно, а уже прошло несколько его выставок. Одна из них, как и полагается у диссидентов, — подпольная, зато персональная, где было представлено около 100 работ сварщика.

— Многие меня спрашивают: а в Калугу вы свою выставку привозить не собираетесь? А зачем? Наш город всегда был необычным творческим центром. У нас много интересных людей. Приезжайте, убедитесь.

«Кофейный выгул тараканов в межсезонье».

По секрету Максим рассказал нашему изданию, что совсем скоро в Людиново появится очередной нестандартный арт-объект.

Эта статья была опубликована в №11 газеты «Калужский перекрёсток» от 13.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.


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Авторы
Елена Французова 
Фото из архива Максима АДЕЙКИНА.
Тэги: общество
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