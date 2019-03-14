Лёд на Оке взорвали, чтобы спасти мост

В среду, 13 марта, на Оке в районе посёлка Дугна Ферзиковского района взорвали лёд. Это было сделано, чтобы обезопасить понтонный мост, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

- Всего было сделано 250 лунок, использовалась специальная взрывчатка, - рассказали спасатели. - Также была применена специальная система подрыва. Все заряды сработали не единовременно, а рядами, с разницей в 0.25 секунды. На подготовку взрыва ушло несколько часов. Причём сначала было сделано два одиночных взрыва, чтобы распугать рыбу.

В ближайшее время понтонный мост разведут. Соединят обратно его после того, как сойдёт лёд.

Напомним, вскрытие рек в этом году в Калужской области ожидается не позже 18 марта.

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