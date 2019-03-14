Лёд на Оке взорвали, чтобы спасти мост

В среду, 13 марта, на Оке в районе посёлка Дугна Ферзиковского района взорвали лёд. Это было сделано, чтобы обезопасить понтонный мост, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
- Всего было сделано 250 лунок, использовалась специальная взрывчатка, - рассказали спасатели. - Также была применена специальная система подрыва. Все заряды сработали не единовременно, а рядами, с разницей в 0.25 секунды. На подготовку взрыва ушло несколько часов. Причём сначала было сделано два одиночных взрыва, чтобы распугать рыбу.
В ближайшее время понтонный мост разведут. Соединят обратно его после того, как сойдёт лёд.
Напомним, вскрытие рек в этом году в Калужской области ожидается не позже 18 марта.
Уважаемые читатели! На ваш взгляд, какой будет погода этой весной? Пишите в комментариях!
|
Скончался полковник Вячеслав Шамаргин 14.03.2019 16:50
Калуга эпохи Ивана Грозного: крепость, пожары, подземные ходы 13.03.2019 21:30
Бывший калужский омбудсмен стала министром в Крыму 13.03.2019 09:45
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: