«Научиться ремонтировать дороги »: что горуправа будет делать в 2019 году

В понедельник, 11 марта, городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ отчитался перед калужанами о своей работе в 2018 году. Мероприятие состоялось в КГУ им. Циолковского на ул. Степана Разина.

Калуга будущего

Здесь это ежегодное мероприятие произошло впервые в истории. Причина – в том, в январе этого года горуправа заключила с КГУ договор о взаимодействии. Причем, не только по вопросам кадрового резерва, но и работе по целому комплексу городских проектов.

А вот сам РАЗУМОВСКИЙ объяснил выбор места коротко и лаконично:

- Калуга будущего – это Калуга студенческая.

- Не врут, значит, - перешептываясь со своим соседом, прокомментировал эти слова один из присутствующих. - Надолго, значит, в городе задержаться надумал.

Логика, которая привела к такому заключению, показалась нам довольно малопонятной, но внешний вид собеседников с головой выдавал в них людей в политике опытных, так что этим словам как-то сразу поверилось.

Кстати, послушать РАЗУМОВСКОГО пришли не только первые лица области и города, депутаты, чиновники и журналисты, но и студенты. Актовый зал КГУ был забит битком – места всем не хватило, и часть людей даже стояли в проходе.

Городская экономика

Свое выступление градоначальник начал с цифр по экономике.

- На 17,3% - до 411,9 миллиарда рублей увеличился объем продукции, отгруженной крупными и средними предприятиями, - озвучил цифры РАЗУМОВСКИЙ. - На 11,6% – до 126 с половиной миллиардов рублей увеличился объем выручки предприятий малого и среднего бизнеса.

- Это в парикмахерских и в торговых центрах такие деньги крутятся? – удивленно шепнул соседу один из студентов, надо думать экономического факультета.

Коснулся в своём выступлении РАЗУМОВСКИЙ и планов по открытию новых предприятий и развитию уже имеющихся.

- «Тайфун» и КЭМЗ в 2019 году намерены вложить в модернизацию производства более 1,4 миллиарда рублей, - сказал городской голова. - В стадии подготовки к запуску находится смарт-парк «Калуга» стоимостью 250 миллионов рублей, на территории которого разместятся высокотехнологичные компании, занятые в сфере микроэлектроники.

Как оказалось, известный бренд «Боско» вкладывает более двух миллиардов рублей в Калугу. Их предприятие откроется уже совсем скоро, - в данный момент оно готовится к запуску.

4,5 миллиарда рублей вложил в предприятие на правобережье «Глобус». Гипермаркет уже строится и в этом году запланировано его открытие.

В отдельную тему градоначальник выделил дороги.

Город дорог

Переходя к планам, РАЗУМОВСКИЙ в качестве приоритетов назвал ремонт калужских улиц. Последняя тема этой весной вышла на первый план. Потому что со сходом снега сошёл и асфальт на многих важных транспортных магистралях города. Потому задача номер один для городских властей - привести дороги в порядок.

РАЗУМОВСКИЙ подтвердил озвученные ранее планы, согласно которым в течение ближайших трёх лет в Калуге отремонтируют более 120 дорог, причем 27 из них - уже в этом году.

- Ремонтировать их будут комплексно, создавая современную дорожную инфраструктуру, - особо подчеркнул градоначальник.

- Уже в этом году будет реконструирована набережная Яченского водохранилища, - сказал РАЗУМОВСКИЙ, продолжая тему благоустройства Калуги. - В ближайших планах создание парковой зоны в Березуйском овраге и арт-кластера на территории бывшего завода «Кристалл». Завершаются работы по строительству второй очереди Музея истории космонавтики. В прошлом году было завершено строительство Южного обхода Калуги, в этом реконструируют автодорогу до Шопино и построят кольцевую развязку на Сиреневом бульваре.

Еще одна важная тема – детские сады. В прошлом году два таких, общей вместимостью в 630 мест, появились на Правобережье. А в этом году начнут строить ясли на 100 мест на Северном. В ближайшие два года городские чиновники обещают создать дополнительные места в яслях в микрорайонах Кубяка, Тайфун, Северный и Дубрава.

Также на улице 65 лет Победы откроется новая школа и начнётся строительство такой же в микрорайоне Кубяка.

- Дмитрий Олегович сделал такой доклад, что, как говорится, прут вставить некуда, - сказал по окончании выступления градоначальника губернатор Анатолий АРТАМОНОВ и после небольшой речи с традиционными в таких случаях словами «сделано много, но многое еще предстоит», вручил РАЗУМОВСКОМУ свои письменные пожелания из четырёх пунктов.

- Научиться качественно ремонтировать дороги, - начал зачитывать их РАЗУМОВСКИЙ. - Больше проводить мероприятий выходного дня, больше строить зон отдыха, парков, скверов. И четвертое – создавать современные производства.

Волонтёры раздавали всем присутсвующим открытки с опросом.

Свалить из Калуги? Не сейчас

Подобные наказы, помимо выбора места проведения отчёта, стали ещё одним нововведением данного мероприятия. Волонтёры раздавали пришедшим на отчёт открытки, на которых можно было написать свои пожелания и предложения к городским властям. Именно на одной из них губернатор и оставил свои наказы.

Те, кто не попал на отчёт, могут высказать свои пожелания по ссылке: «Активный калужанин»

- Я, пожалуй, первый губернаторский пункт спишу, - сказал после окончания мероприятия тот самый студент, часом ранее удивлявшийся объемом средств, которые крутятся в малом и среднем бизнесе. И начал выводить в открытке: «Учитесь ремонтировать дороги».

А мы, недолго думая, взяли и списали в свою открытку эти слова студента. Приобщились, так сказать, к студенчеству - Калуге будущего. Тем более что дороги и их ремонт этой весной, действительно, городская проблема номер один. И хоть власти это, судя по всему, понимают, лишний раз напомнить о ней – лишним не будет.