Дикарём объехал мир: африканские короли, ночёвка в пустыне и яд на ужин

В Калуге побывал путешественник Александр Анисимов, дикарём объездивший весь мир.

— В Россию я вернулся чуть больше 2 месяцев назад, — говорит Александр. — За последние полтора года побывал в 26 странах. Потратил 300 тысяч со всеми денежными потоками, которые мне приходили. Много было всяких историй. Но обо всём — по порядку.

Уезжал в депрессии

— Мне 27 лет, я родился в Самаре в многодетной семье, где всё время не хватало денег. Когда заканчивал школу, как-то проснулся утром и не смог встать с кровати — ноги практически парализовало. У меня обнаружили межпозвоночные грыжи, предлагали операцию. Но я занялся изучением спортивной медицины и сам смог восстановить движения. Нашёл в этом своё призвание и стал тренером по реабилитации опорно-двигательного аппарата. Образования никакого не было. Изучал всё самостоятельно и применял на практике. Без работы не сидел.

Вышло так, что я женился, а потом развёлся. Впал в депрессию. Чтобы как-то выйти из этого гнетущего состояния, полетел на Филиппины. До этого только в Италии бывал. Новое путешествие меня встряхнуло так, что задумался: а почему бы не полетать по миру, не привязываясь ни к чему?

В то время я зарабатывал неплохо — по 250 тысяч. Всё вроде было: авто «Инфинити», брендовая одежда, хорошее съёмное жильё. Но в один прекрасный момент вдруг почувствовал, что всё это мне надоело — надо что-то менять. Начал с одежды. Вывалил всё из шкафа, пригласил товарищей — забирайте! Машину продал за 500 тысяч, хотя мог и дороже, отдал компьютер… Очень легко со всем этим расстался.

У меня был капитал — 10 тыс. долларов. Поехал в Москву. Там один приятель предложил вложить деньги в выгодное дело, пообещав, что через 2 недели получим хорошую прибыль. Бизнеса не получилось, приятель исчез. Были ещё знакомые, которые брали у меня взаймы, но все они отключили телефоны. Осталось у меня на карте 105 тыс. рублей и шенгенская виза на год. Настроение было скверное... и я взял билет на самолёт до Голландии.

Символично, что уезжал из России 2 августа 2017 года, в День десантника, поскольку служил в ВДВ. Тогда думал, в Россию не вернусь.

Английского я не знал. Посмотрел 1 урок Дмитрия Перова, записал таблицу. Поначалу использовал Google-переводчик. И ещё установил для себя два правила: ничего не читать в Интернете о тех странах, куда еду, и во время путешествия не вступать в близкие отношения с местными девушками.

Первые дни за границей

— Амстердам меня шокировал. Первую ночь я провёл в хостеле. Потом понял, что 35 евро за сутки отдавать не могу, надо экономить. Решил попробовать каучсерфинг (гостевой вариант), зарегистрировался, и меня быстро пригласили к себе местные жители. На следующий день я вышел из дома и попал на большой гей-парад. Шок. Тысяч 600! Взрослые мужики ходят парами, держась за руки, брутальные бородатые байкеры в коже целуются... Это был ударом для моей психики. Геи, марихуана — всё это мне чуждо и противоречит моим принципам. Захотелось побыстрее свалить. Во что превращается прекрасная столица?! В Деградстердам. Побрёл на вокзал. Там стал свидетелем того, как мужчина потерял сознание, упал и разбил об угол голову. Я оказал ему помощь, дождался приезда «Скорой помощи», полиции. Получил благодарность от правоохранителей Амстердама. Сел в автобус и уехал в Данию.

Случайно попал в Швецию

— В Дании начал осваивать ночёвку на улице. У меня был спальник. За 10 евро купил палатку, а она оказалась фестивальной. Я же в них не разбираюсь! Тонкая, защищает от солнца, о не от дождя. Спал на пляже. Я — лунатик. Однажды заночевал на пристани, вижу сон, что пристань отсоединилась и уплыла. Вскочил, смотрю — стою в 100 метрах от того места, где ночевал…

Швеция.

Продукты — фастфуд — покупал в супермаркете. Расплачивался везде картой, телефон заряжал в кафе, на него снимал видео, фото, выкладывал в соцсети.

Из Дании решил плыть в Норвегию. Купил билет на корабль, а так как с английским не в ладах, то приплыл… в Швецию, в Хельсинборг. Там впервые попробовал добираться автостопом. Вышёл на трассу. Даже руку не успел поднять — остановилась машина. Очень позитивные ребята подбросили в сторону Норвегии, ещё и угостили какой-то шоколадкой, полностью обёрнутой в прессованную соль: вначале соль вдаряет, а потом сладость ощущается. После этих ребят меня на трассе подхватил хороший человек по имени Юрген. Мы разговорились. Узнав, что я тренер, он попросил с ним позаниматься. Я прожил у него неделю, увидел Швецию глазами шведа, попробовал местную кухню, гулял, спал в доме рядом с побережьем. А потом Юрген достал мне билет в Норвегию. Теперь уж точно — в Норвегию!

О друге в горах

— В Норвегии я оказался часов в 11 вечера. Моей целью было побывать в самом прекрасном месте — на скале «Язык тролля», её я однажды увидел в Интернете. Посмотрел карту: до неё — 500 км. Стал автостопить, и тут начались трудности. Мог по 8 часов ждать, когда кто-то остановится. Еды не было, я терпел, ночевал где попало. Но всё же добрался до фьордов и 2 недели ходил по горам. До «Языка тролля» можно добраться только пешком по тропе. Но народу встречается много, даже с детьми. Попадались китайцы — они улыбались, спрашивали, откуда я. И, когда узнавали мою историю, отдавали мне свои последние орешки… Были у меня и случайные попутчики. Сначала шёл с турком, но он в итоге оказался негодяем. Потом встретил двух поляков: один — Рафа — известный в Польше актёр, другой — Петрик — врач, который работает в Лондоне: прилетает туда на 3 недели, проводит приёмы, потом на эти деньги путешествует. Мы шли с ними и в солнечную погоду, и в дождь, пробираясь через мох, воду, деревья и огромные камни. Случалось всякое… Как-то Петрик оступился на скользкой поверхности, свалился в обрыв, но чудом застрял между деревом и склоном. Мы его вытаскивали… Потом я потерялся в лесу, случилась паническая атака. Но всё обошлось, меня нашли.

С поляками Петриком (в красном) и Рафой.

Добрались до деревушки, где местные предложили нам комнату, угостили раками. Мы были королями! Переночевав, отправились дальше к застрявшему между скалами камню Кьераг. Актёр в какой-то момент психанул, и на полпути мы с ним расстались. А Петрик стал мне другом, на него можно было полностью положиться, и он никогда не стонал и не жаловался.

В Норвегию поезжайте обязательно — там просто головокружительно, нереально красиво!

Кьераг. Многие могут фотографироваться на нём только в таком положении. Внизу — пропасть глубиной примерно 1 км.

Норвегия, фьорды.

Обокрали в Барселоне

— Оттуда я направился в Испанию, где у моих друзей была свадьба. Жил у них в Барселоне. Но друзья уехали, бесплатная ночёвка закончилась, и я пошёл на улицу. Уснул на пляже, а утром обнаружил, что моих вещей нет. Пропало всё, что было возле меня, включая пакет с мусором и ботинки с грязными носками. Хорошо хоть деньги, телефон и документы были спрятаны во внутреннем кармане.

После того как в Барселоне обокрали, ходил босиком с ковриком и спальником.

8 часов ходил по Барселоне, пытаясь купить ботинки. В «Инстаграме» сделал пост, написал о том, что меня обокрали. Мне накидали 300 евро. Хотел зайти в спортивный магазин — без обуви не пускают. А откуда она у меня будет, если я её ещё не купил? Помог «Инстаграм». Нашлась девушка Алина, родом с Украины, но живёт в Барселоне. Позвонила в этот магазин, зачитала им права по законодательству. Тогда они мне вынесли на улицу сланцы за 4 евро. Я их купил, надел и только тогда меня впустили внутрь.

Уличная жизнь в Барселоне мне не понравилась.

Говорите правду

— Европа закончилась на Словакии, там я волонтёрил: приглашал людей на выставку. А потом нашёл билет за 1800 рублей в Израиль.

На паспортном контроле в аэропорту Тель-Авива мне стали задавать множество вопросов. Я говорю: «У меня нет страховки, денег, брони в отель, ничего нет, кроме палатки!» Они забрали мой телефон и отправили на дополнительную проверку. Там спрашивали то же самое и шарили в моей телефонной переписке. Потом сказали: «Да. У тебя, действительно, нет ничего. Но мы почему-то тебе доверяем» — и впустили. Тут я понял, что всегда надо говорить правду! Поехал в Тель-Авив. В поезде напротив меня сидел человек с автоматом, дуло было направлено на меня. Не очень как-то комфортно. Уличная жизнь оказалась неприятной. Ночью в парках и на пляжах можно встретить онанистов. Что их там возбуждает? Море или что-то необычное, как моя палатка на песке? Прямо посреди пляжа или парка стоит человек и сам себя удовлетворяет. Проходящие местные, видя это, просто спокойно идут мимо, как будто это норма. И такое было не один раз. Вы уж извините, но как есть.

Напали с ножом

— В Израиле я получил волонтёрское приглашение в Африку, в ЮАР. Летел транзитом через Эфиопию. В Йоханнесбурге у нас был проект: ездили по местам, где живёт бедное население, и раздавали книги по саморазвитию. ЮАР — самая развитая страна Африки, но прошло чуть больше 20 лет после апартеида, и там это всё ещё живо.

Как-то нашу команду пригласили на королевский совет, где было около тысячи темнокожих людей и всего трое белых. Прибыли 17 королей. Для них исполняли танец, готовили множество блюд, проводили странные ритуалы — сжигали какую-то шапку.

В ЮАР с африканскими королями.

Основных племён там два: зулу и цокающее к(ц)...оса. Нас угощали едой, учили танцам. Я был счастлив с этими людьми вдали от цивилизации. Уезжал оттуда на большом подъёме на местной маршрутке с двумя темнокожими товарищами. Но водитель неожиданно сменил маршрут и увёз нас в даунтаун Йоханнесбурга, а там это — эпицентр зла. Мы выходим, меня предупреждают, что место опасное, надо быть острожным. Идём, ищем остановку, и ровно чрез 10 минут прямо среди бела дня на меня нападают 5 человек с ножами. Хватают, валят на землю, пытаясь отобрать сумку. Я крепко держу её. Понимаю, что там телефон, а в нем — всё! Они пыряют меня ножом, попадают в сумку. Чудом вырываюсь, бегу по улице, лавируя между машинами… После этого стал ходить по городу со складным ножом и держал его так, чтобы было видно. Все заборы — под напряжением. Над ними натянуты нити под тысячи вольт. В ЮАР это самый распространённый бизнес.

Племя зулу научило своим танцам.

Два дня в пустыне

— Я думал, что вся Африка опасна. И, когда приехал в Намибию, тоже был начеку. Добрался до города Свакопмунд на побережье Атлантического океана рядом с пустыней. 12 дней жил под мостом в палатке, ни с кем не разговаривал. Меня там накрыло. Вспомнил свою бывшую жену… А вокруг — дюны, и я принял решение на два дня сходить в глубь пустыни. Взял 4 литра воды, купил в супермаркете готовый рис с курицей и прошёл примерно 15–20 км. Поставил палатку на вершине дюны. Днем жара +50 С, пекло. А ночью холодно, полный мрак — ни звёзд, ни луны. И тишина, ни единого звука. Я периодически светил фонариком, ко мне в палатку залезали муравьи, жуки, несколько раз атаковали птицы.

В Намибии — потрясающая природа и удивительные животные.

Днём смотрел на карту в телефоне и шёл. На обратном пути у меня уже заканчивалась вода, и вдруг я увидел озеро — побежал, думал, что искупаюсь. А оно растворилось — мираж! Говорят, вода часто мерещится в пустыне.

Всего в Африке я посетил 6 стран. Когда прилетел туда, у меня оставалось 100 долларов, Европа всё забрала. Сначала был неприкосновенный запас — 40 тыс. рублей, но я потихоньку туда залезал, и деньги стали уходить. Во время путешествия несколько раз встречал людей, которым помогал: разрабатывал программы тренировок и таким образом зарабатывал.

Очень понравилась Ботсвана — дружелюбная, гостеприимная страна. В первый же вечер на улице меня подозвала местная женщина, говорит: «У нас хоть и безопасно, но лучше я отведу тебя ночевать к своему брату Марио». Дом Марио стоит у реки. В 30 метрах от нас — большие бегемоты, крокодилы, мы смотрели на них из окна. Марио оказался мастером кунг-фу, ему 40 лет, но никогда не дашь — выглядят африканцы очень хорошо. А ещё он играет в футбол, участвует в местном чемпионате. И меня пригласили к ним в команду. 90 минут на 40-градусной жаре! Из 22 игроков только один белый — я. Нет болельщиков. И стадиона нет. Просто играют, счёт записывают.

Пустыня — необычное место, туда тянет вернуться.

В Африке я провёл 9 месяцев. Никаких прививок не делал и не пользовался кремом от загара. Питался в основном рисом, там его едят руками. И в душ ходил раз в 8 дней в среднем. Получил очередное волонтёрское предложение поехать на остров Фиджи, где было наводнение.

К бывшим каннибалам

— На Фиджи летел 3 дня, 30 часов чистого лёта из Танзании. Английский к тому времени более или менее освоил. Ездил там по затопленным местам и помогал всё восстанавливать. Фиджи — это несколько островов. На одном маленьком острове с населением в тысячу человек я съел на ужин традиционную рыбу, в которой находится яд сигуатоксин. Они адаптированы к нему, а мне через 2 часа стало плохо, рвало беспрерывно. Организм воду не принимал, я рухнул на землю, всё тело было спазмировано, мозг стал отключаться. Меня вовремя нашёл и откачал один из товарищей. За ту ночь я скинул 4 кг, восстанавливался три дня.

На Фиджи всего 100 лет назад отменили каннибализм. Там пьют традиционный напиток «кава»: корни местного растения мешают с водой, жидкость становится похожей на воду из грязной лужи. И эту каву они могут пить часами на протяжении всей жизни. После 40 лет у них начинает мутировать кожа: выглядит как чешуя, — а мозг деградирует. Они считают, что самая большая «страна» на свете — Рим.

Назад, в Россию

— После Фиджи я вернулся в Африку, потом побывал в Бразилии и Аргентине. А в Уругвае что-то у меня в голове перещёлк­нуло, и я решил вернуться в Россию.

Когда был на Фиджи, у меня завязалась переписка с девушкой из моей родной Самары. Она воздушная гимнастка. Через 4 месяца нашего общения прилетела на пару недель ко мне, а потом ещё полгода ждала из путешествия. Сейчас живу у неё. Летом мы планируем съездить во Францию, а в декабре — в Мексику.

Эта статья была опубликована в №10 газеты «Калужский перекрёсток» от 06.03.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.