Стали известны результаты проб воздуха у полигона в Товарково

Как мы рассказывали, 11 февраля, в Товарково в очередной раз загорелся закрытый мусорный полигон. В результате посёлок накрыло плотной пеленой дыма. Стояла невыносимая вонь. Люди боялись открывать окна и выходить на улицу. Спустя несколько дней возгорание удалось ликвидировать.

В пятницу, 1 марта, мы получили результаты проб атмосферного воздуха, которые проводились 14 и 15 февраля в районе полигона.

- Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе соответствует требованиям Гигиенических нормативов, - сообщается в письме заместителя руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Евгении ПАЛЬЧУН.

Таким образом нарушений не обнаружено.

Напомним, что это не первый эксцесс с товарковским полигоном. Свалке уже 40 лет. В последние годы она официально закрыта. Однако в январе жители посёлка задержали два мусоровоза, которые сгружали на закрытый полигон отходы из столицы. Дабы проехать незамеченными, водители грузовиков поверх московских номеров нацепили калужские и даже замаскировали мусор – он прятался под снегом.

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