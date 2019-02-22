Путин взялся за Боровск

В четверг, 21 февраля, были опубликованы поручения президента Владимира Путина по итогам недавнего заседания по культуре и искусству.
В частности, правительству Калужской области до 31 мая поручено обеспечить сохранение исторической застройки Боровска и совместно с Министерством культуры России принять меры по включению города в перечень исторических поселений федерального значения.
Напомним, что в октябре 2018 года в Боровске разгорелся скандал – начался массовый снос зданий XVIII-XIX веков. Экскаваторы за несколько дней успели разрушить три дома, однако после протеста горожан и большого общественного резонанса в прессе работы удалось приостановить.
- До последнего момента судьба центра города была под вопросом, а снос домов был приостановлен лишь до мая 2019 года, - отмечает член рабочей группы по сохранению исторического наследия при администрации Боровска Анна АЛЕШНИКОВА.
Защитники исторического облика города активно ищут инвесторов для сохранения старинных зданий.
- Мы будем забирать их в некоммерческие организации для создания музеев, мини-гостиниц, домов художников и так далее, чтобы туристам было, где переночевать, покушать и погулять, - отмечает Анна Алешникова.
Уважаемые читатели! А какие ещё вопросы нужно донести до президента, чтобы проблемы решились? Пишите в комментариях!
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