Академию спортивной гимнастики и центр гребных видов спорта откроют в Калужской области

20.02.2019 08:33 767

Во вторник, 19 февраля, в Калуге состоялась выездная коллегия министерства спорта области, посвященная подведению итогов 2018 года и основным задачам на 2019 год.

В ней приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, представители федераций по видам спорта, государственных и муниципальных учреждений области в сфере физической культуры и спорта.

В числе почетных гостей - председатель исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России, председатель Профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма РФ Павел Рожков и трехкратный олимпийский чемпион в академической гребле Вячеслав Иванов.

Мероприятие прошло на базе тренировочного комплекса «Спутник» на Тульском шоссе в Калуге - одной из двух площадок, построенных в областном центре в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. С целью дальнейшего обеспечения эффективного использования данных спортивных объектов на стадионе «Спутник» планируется построить еще одно поле с искусственным покрытием и футбольный манеж. На второй площадке «Орбита» заменят газон.

В своем докладе министр спорта области Алексей ЛОГИНОВ отметил, что развитие инфраструктуры спорта является приоритетной задачей для Калужской области. Современные спортивные объекты - физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательные бассейны, спортивные площадки построены во многих муниципальных образованиях. Все они пользуются популярностью у населения. По данным министерства, численность систематически занимающихся физической культурой и спортом калужан на 1 января 2019 года составила 379 068 человек (40,5 % населения региона в возрасте от 3 до 79 лет).

Вместе с тем, Президент России поставил перед отраслью задачу к 2024 году вовлечь в систематические занятия физической культурой каждого второго жителя страны (55% населения).

Для достижения цели в регионе продолжат строить новые спортивные объекты, проводить массовые соревнования и формировать во всех муниципалитетах современную инфраструктуру для занятий спортом.

В городе Калуге в прошлом году началось строительство спортивного комплекса «Дворец спорта», который включен во внепрограммную часть Федеральной адресной инвестиционной программы в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта». Кроме того, в ближайшее время в региональном министерстве займутся созданием в Обнинске академии спортивной гимнастики на базе школы олимпийского резерва Ларисы Латыниной и центра гребных видов спорта на территории Яченского водохранилища в Калуге. Стратегической задачей является и дальнейшая реализация в области Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Нормативы на «золотой» знак выполнили 7 556 человек, «серебро» – 5 162 человек, «бронзу» – 4 014 человек. Также были отмечены успехи спортивной школы «Лидер» Кировского района, которая первой среди районных спортивных учреждений региона получила статус школы олимпийского резерва.

- Сегодняшняя коллегия – для энергичных людей, которые стараются проявить себя активно в жизни, следят за своим физическим совершенством и, благодаря этому, добиваются успеха, - подводя итоги заседания, сказал Анатолий АРТАМОНОВ.

Он отметил работу профильного ведомства по укреплению и развитию спортивной базы региона, подчеркнув, что большое содействие в этом направлении нашей области оказывает федеральное министерство.

Губернатор также подчеркнул, что необходимо ориентировать население и, прежде всего, молодежь, на формирование культуры здорового образа жизни. В этом, по его мнению, может помочь опыт и пример известных и влиятельных людей, в том числе из спортивной сферы: «Необходимо личным примером приобщать представителей всех поколений к активному и здоровому образу жизни. Никакая агитация здесь не поможет, только личный пример».

В качестве региональной меры поддержки профессиональных спортсменов губернатор предложил поощрять за победу на чемпионатах мира. Еще одна инициатива главы региона касалась мер поддержки тренерского состава. Анатолий Артамонов предложил рассмотреть возможность оплаты ипотеки, вместо денежной компенсации за наемное жилье:

- У нас есть компенсации по найму жилья для тренеров, это приличные суммы. Давайте пойдем по пути предоставления ипотечного жилья, чтобы расходовать эти средства более эффективно.