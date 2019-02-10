Бюсты Ленина и Сталина уничтожили в Калуге

Как мы уже рассказывали, в начале января калужский художник Александр ЛОНДАРЕВ слепил из снега и льда бюсты Сталина и Ленина. Они стояли в компании с ледяной Спящей Венерой и Красногвардейцем во дворе Музея ремесла, архитектуры и быта на улице Кирова. Однако в субботу, 9 февраля, стало известно, что изваяния разрушили. Это сделал сам автор.

- Поверженные вожди! И намёка не осталось на идентификацию их личностей! – сообщается на странице музея в «ВКонтакте». - Ледяные столбы, перерубленные пополам, возлежали у подножия собственных постаментов словно рухнувшие античные колонны! А Венера вообще рассыпалась в хлам! Вот что делает безжалостное время с некогда сильными мира сего. Кто же с ними так? Оказалось - сам Лондарев, собственной недрогнувшей рукой. А потому что весна пришла. От тепла Ледяные Идолы так расплакались, что стали совершенно не похожи сами на себя. И было принято решение расстаться с ними. Уж лучше вовремя уничтожить, чем позволить весне безжалостно шаржировать их.

Такими они были месяц назад.