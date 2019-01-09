Сталина и Ленина слепили в Калуге

Скульптуры из снега вновь появились во дворе Музея ремесла, архитектуры и быта на улице Кирова в Калуге. На этот раз художник Александр ЛОНДАРЕВ изваял двух вождей. Сталин и Ленин стоят в компании с ледяной Спящей Венерой и Красногвардейцем.
– Ледяная Спящая Венера прилегла отдохнуть у изножья постамента Первого Вождя, – говорят сотрудники музея. – Только она отвернулась от нас носом в стену. Да и носа-то у неё никакого нет, потому что головой ей служит каменный шар. Как в палеолитических скульптурах Венер, тех, что без лиц да без рук, а только с арбузовыми каменными грудями, вздутым животом и мелкими кудряшками по всей каменной поверхности головы. Эх, красота неописуемая!
Останавливаться на этом ледяной скульптор не собирается. Рядом уже появилась украшенная конфетами ёлка и печка.
Напомним, что подобные работы у музея появляются ежегодно. Ранее из снега народный мастер лепил крейсер «Аврора» и Пушкина с Толстым.
Уважаемые читатели! А что бы вы предложили слепить из снега и льда? Пишите в комментариях!
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