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Владимир Паперный — об оттепели, стёбе экс-главного архитектора Калуги и переменах

08.02.2019 21:30 1 370 Даниил Марченко
Владимир Паперный — об оттепели, стёбе экс-главного архитектора Калуги и переменах

Владимир Паперный — об оттепели, стёбе экс-главного архитектора Калуги и о том, когда нам ждать перемен.

На лекцию Владимира Паперного я шёл как на рассказ о сталинском ампире. Конечно, название «Оттепель: между трагедией и фарсом» не слишком вязалось с обещанием, что «автор на примере сталинской архитектуры и скульптуры разберёт смысловые и стилевые особенности тоталитарной культуры», но мало ли...

Тяга к знаниям

К слову, до этой лекции я о Владимире Паперном, к своему стыду, даже не слышал. Видимо, довольно броские заглавия работ («Культура Два», «Мос-Анджелес»), интерес к советскому мифу и некоторая созвучность фамилий сделали своё дело: я ожидал увидеть кого-то вроде Павла Пепперштейна — ­немного эксцентричного эстета-интеллектуала средних лет. На самом деле оказалось, что Владимиру Зиновьевичу 74 года (информация из «Википедии» — выглядит лет на 20 моложе), он постоянно живёт в Калифорнии, куда переехал ещё в 1981-м, а список его занятий может кому-то показаться случайной выдачей вакансий: актёр, фотограф, театральный художник, культуролог, журналист, дизайнер, начальник рекламного отдела…

В Калугу Паперный уже приезжал несколько лет назад. Нынешний же его визит состоялся непосредственно благодаря Даниилу Кузнецову из Калужского туристско-информационного центра и опосредованно — Марку Цукербергу, сделавшему мир ещё более тесным. Слушателей собралось человек 25–30, причём это была довольно пёстрая публика — продвинутая молодёжь, пенсионеры, завсегдатаи местных культурных мероприятий.

На первый-второй рассчитайсь!

Наконец после короткого представления гостя началось выступление. Сразу прозвучала оговорка, что обычно рассказ длится дольше, но у Владимира Зиновьевича через 2 часа поезд, поэтому кое-что придётся опустить.

Довольно скоро стало очевидно, что к сталинскому ампиру содержание лекции имеет весьма косвенное отношение. В её основу легла диссертация Паперного, позднее изданная в виде монографии «Культура Два». Концепция вкратце такова: ­существует два разных, циклично сменяющих друг друга типа культуры, — «культура 1» и «культура 2». Первая характеризуется разрывом с традицией, активными поисками новых, адекватных духу времени форм, высоким уровнем открытости и свободы и т. д. Условно говоря, это эпоха русского авангарда.

Вторая разновидность, соответственно, является некоей противоположностью: она обращена к прошлому и более закрыта, причём во всех смыслах. Этому типу культуры соответствует сталинская эпоха. Всё это Владимир Зиновьевич подтверждал сопоставлением разно­образных фактов, цитат, дополнял музыкальными фрагментами, кадрами хроники и игрового кино.

Второй ключевой тезис лекции (отсюда и название) восходит к знаменитому афоризму Маркса о том, что история повторяется дважды, — сначала как трагедия, а затем как фарс. По мысли Паперного, оттепель — это несколько фарсовый извод «культуры 1». В завершение было показано несколько сцен из фильма Эфроса «Високосный год» (1961), одну из главных ролей в котором сыграл Владимир Зиновьевич, тогда ещё просто Володя.

Возврат к архитектуре

Подошло время вопросов. Надо сказать, что Паперный почти сразу завладел вниманием аудитории, а сама обстановка была камерная, не лекция — интеллектуальный квартирник. Оказалось, что Владимиру Зиновьевичу Калуга духовно близка, ведь он довольно серьёзно интересуется русским космизмом и даже считает, что благодаря некоторым идеям Цио­лковского, Чижевского и Фёдорова можно создать некую идеальную «культуру 3».

По его мнению, цикл жизни каждого типа культуры соотносится с солнечной активностью — по Чижевскому  — и составляет где-то 22 года, так что современная «культура 2», возможно, сменит регистр уже через ­несколько лет.

К Паперному было много вопросов и как к архитектурному критику. Он, например, считает бывшего главного архитектора Калуги Сергея Ткаченко одним из наименее интересных представителей «лужковского постмодернизма», а его работы — профессиональным стёбом.

Пришедшие на лекцию явно соскучились по умному общению, но, увы, даже самую увлекательную беседу способно оборвать обычное расписание электричек…

Эта статья была опубликована в №6 газеты «Калужский перекрёсток» от 06.02.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.


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Автор
Даниил Марченко 
Тэги: общество владимир паперный
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