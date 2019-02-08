Год медицины в отдельно взятом регионе

08.02.2019 16:19 508 Сергей ПЕТРОВ, фото: на встрече с коллективом Козельской ЦРБ

В четверг, 7 февраля, в Козельске глава района Елена СЛАБОВА отчиталась перед населением об итогах работы в прошлом году и рассказала о планах на будущее. На этом мероприятии присутствовал и губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

После отчёта главы он выступил с речью, в которой анонсировал глобальные изменения в системе здравоохранения региона. Они стартуют в Калужской области в этом году.

- Я ежегодно ставлю перед собой определенную личную задачу и заявляю о ней в открытую, - сказал Анатолий Артамонов. – В этом году цель - наладить работу системы здравоохранения таким образом, чтобы она соответствовала требованиям жителей области. Для этого нам предстоит провести колоссальный комплекс работ. И это не только текущий год, но и следующий, и будем заниматься этим в 2021 году.

В частности, в регионе построят 6 современных межрайонных лечебных учреждений. В том числе одно такое появится в Козельске или Сосенском. Это местные жители должны решить сами.

- Ни один фельдшер, ни одна медсестра, ни один врач не будет сокращён, - сказал Артамонов. – Наоборот, мы будем дополнительно набирать медицинских работников. Будем создавать для них более привлекательные условия, чтобы они ехали к нам.

Особая потребность в регионе, по словам Артамонова, в участковых врачах. Руководство области поставило задачу увеличить их количество в три раза. На теме участковых врачей, Артамонов остановился достаточно подробно.

- Сегодня у нас сложилась такая ситуация, что вот, к примеру, заболело у человека ухо, а участковый врач направляет его узкому специалисту в районную больницу, или даже в Калугу, хотя там проблема – всего лишь покапать и все пройдет, - объясняет Артамонов причины того, почему многие участковые врачи фактически исполняют функции диспетчера. – А всё потому, что сегодня пациенту достаточно жалобу написать, что его не направили к узкому специалисту, и всё - врач будет иметь дело с прокуратурой.

Чтобы это исправить, Министерство здравоохранения РФ готовит новый регламент, который позволит участковым врачам оказывать медицинскую помощь, не боясь проверок по каждому чиху. Он будет готов уже в самое ближайшее время.

Помимо этого, в отдельных случаях помещения, ныне находящиеся на балансе районных больниц, будут перепрофилированы. Что это значит, Артамонов объяснил на примере больницы Ульяновского района.

- Когда я там был, руководство попросило забрать у них один из корпусов, так как эти помещения им не нужны, пустуют, а деньги на их содержание тратятся: платятся налоги, коммунальные услуги, - сказал Артамонов. – Мы приняли решение пойти навстречу, забрать помещения и открыть в этом здании дом для пожилых людей. У нас ведь есть одинокие старики, у которых нет детей. Есть и такие, кто не очень хорошо о родителях заботится - договорятся всеми правдами и неправдами, положат в стационар и умоют руки. А старикам быть может такого и не нужно. Вот для них в Ульянове мы организуем уход. А кому лечение потребуется, так больница напротив, будут к врачам ходить, или они к ним, по мере необходимости.

Глобальные изменения ждут и «Скорую помощь». Основная задача – объединить все станции региона в единую структуру, которая будет базироваться в Калуге. Это нужно для того, чтобы повысить эффективность её работы и обеспечить соблюдение норматива – «скорая» должна приезжать самое позднее через 20 минут.

Сейчас с этим случаются большие накладки. Все потому, что в каждом районе «Скорая помощь» подчиняется своему руководству и, бывает, что в одном районе аврал и все машины заняты, а в соседнем затишье и половина парка отдыхает. Чтобы в такой ситуации привлечь бригады в другой район, руководству обеих станций нужно договориться об этом, соблюсти ряд бюрократических формальностей, на что уходит много времени.

Когда же весь парк автомобилей «скорой» будет сведен под единое руководство, эта проблема исчезнет. Диспетчеру не составит труда в случае необходимости перенаправить свободные машины из одного района в другой. Все экипажи «скорой» оснащены ГЛОНАСС и в диспетчерской в режиме онлайн будут отслеживать работу каждой машины.

Помимо этого, в рамках реформирования системы оказания скорой медицинской помощи, область приобретет дополнительные авто.

Еще один этап реформирования этой сферы – ужесточение ответственности за ложные вызовы. По итогам 2018 года доля таковых составила 32%. К ним, кстати, относятся, как вызовы с целью померить давление, так и «просто поговорить».

Масштабные изменения произойдут и на селе. Там построят более ста новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП). Они появятся в крупных селах с населением от 300 человек и удалением от центральной районной больницы более чем на 6 км. Эти ФАПы представляют собой стандартные комплексы, которые включают в себя медкабинеты, санзулы, помещения для ожидания и прочее. Помимо этого, руководство региона приняло решение доукомплектовать эти ФАПы дополнительным оборудованием для диагностики, которое не входит в его стандартный набор.

В течение 2019 года в Калужской области построят 45 таких ФАПа, а в 2020-2021 годах остальные.

Для жителей небольших удалённых деревень организуют регулярную доставку до больниц к узким специалистам. В определённый день «Медицинский автобус» соберет всех желающих пройти обследование у врача, доставит их до больницы, где им заранее выделят врачей, и после их посещения отвезут обратно домой.