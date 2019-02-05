От 14 до 94: ЗАГС рассказал, в каком возрасте женятся калужане

В понедельник, 4 февраля, на планёрке в горуправе были подведены итоги работы ЗАГС Калуги в 2018 году. Как мы рассказывали, впервые за три года смертность в областном центре превысила рождаемость.

- В прошлом году в Калуге зарегистрировали брак 3042 пары, - сообщила начальник Управления ЗАГС Майя ПАНЕНКОВА. – Это сопоставимо с показателями 2017 года. Чаще всего в брак вступают мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет. Количество браков с участием несовершеннолетних сократилось на 10%. Самая молодая пара прошлого года: жениху 17 лет, невесте – 14. Самая возрастная: жениху – 94 года, невесте – 90 лет.

В Управлении ЗАГС отмечают также увеличение на 13% количества браков с участием иностранцев. В основном, речь идёт о гражданах бывших союзных республик: Украины, Армении, Узбекистана и Таджикистана. Больше всего женихов и невест среди граждан Азербайджана.

Количество разводов последние 10 лет остаётся на стабильном уровне. В 2018 году брак расторгли 1705 супружеских пар.