«Купол» приведут в порядок когда-нибудь

На прошлой неделе городская общественность вздрогнула от очередного предложения, связанного с дальнейшей эксплуатацией крытого здания бывшего рынка. Как мы рассказывали, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ считает, что под «куполом» должен разместиться Театр юного зрителя, «а по сторонам – кафе для детей, игровые сооружения и развлекательные площадки».
В понедельник, 4 февраля, на планёрке в горуправе мы попросили руководство города озвучить дальнейшие планы по использованию данного объекта. Напомним, на совещании ещё 8 октября 2018 года тогдашний начальник Управления экономики и имущественных отношений Калуги Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ рассказывал, что «куполом» интересуются, «два с половиной инвестора». Он предположил, что подготовительный процесс в «ближайшие несколько месяцев выйдет на финишную прямую и начнётся строительство».
Как известно, за прошедшие с тех пор почти четыре месяца один инвестор отсеялся, оставшиеся полтора до сих пор неизвестны. Мы попросили власти прокомментировать, когда всё-таки город примет окончательное решение по этому объекту. Напомним, 1 апреля будет ровно два года, как он стоит заброшенным. К сожалению, чётких планов по дальнейшему использованию «купола» у руководства областного центра по-прежнему нет.
- У нас в целом есть срок, когда город должен выглядеть более празднично, - ответил градоначальник Калуги. – Как раз в минувшую пятницу у нас состоялся очередной инвестиционный совет, посвящённый подготовке к 650-летию нашего города. Конечно, вся центральная часть, все фасады домов в обязательном порядке будут приведены в нормальный вид. Работы будут проведены в течение, если успеем начать в этом году, следующего года и завершены до 2021 года. То есть объект на месте «купола» бывшего рынка обязательно появится.
Что касается текущих переговоров с инвесторами, то, по понятным причинам, называть самих инвесторов я сейчас не могу. Но совершенно точно там есть несколько сценариев, по каждому из них мы ведём проработку. В том числе и по тому сценарию, который был озвучен (на прошлой неделе. – Прим. ред.): возможно, это будет Театр юного зрителя. Опять повторюсь: пока это под знаком вопроса. К 2020 году завершённый объект появится. В 2021-м у нас праздник, все объекты должны быть выведены из строительного режима.
Городской голова добавил, что, как только какой-либо вариант дальнейшей эксплуатации здания бывшего рынка будет подготовлен, его вынесут на общественное обсуждение.
Напомним, торговлю под «куполом» ликвидировали под предлогом, что после ремонта здания в нём откроется детский центр. Затем конструкцию неудачно пытались сдать в концессию: инвестор планировал обустроить там развлекательный коммерческий комплекс. После этого на «купол» имели виды предприниматели из Ижевска: они хотели разместить там термальный комплекс, но этому воспротивились калужане. Также обсуждается возможность реконструкции здания под большой детский спортивно-оздоровительный центр.
|
Министерство внутренней политики отчиталось о работе за год 04.02.2019 11:57
Цветы-однодневки: как разводить лилейники 03.02.2019 21:30
Как студенты развлекались на катке 01.02.2019 21:30
Футболист сборной России помог калужским кошкам и собакам 31.01.2019 14:56
На отлов 350 бродячих собак в Калуге потратят 2,7 миллиона рублей 31.01.2019 10:14
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: