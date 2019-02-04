«Купол» приведут в порядок когда-нибудь

На прошлой неделе городская общественность вздрогнула от очередного предложения, связанного с дальнейшей эксплуатацией крытого здания бывшего рынка. Как мы рассказывали, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ считает, что под «куполом» должен разместиться Театр юного зрителя, «а по сторонам – кафе для детей, игровые сооружения и развлекательные площадки».

В понедельник, 4 февраля, на планёрке в горуправе мы попросили руководство города озвучить дальнейшие планы по использованию данного объекта. Напомним, на совещании ещё 8 октября 2018 года тогдашний начальник Управления экономики и имущественных отношений Калуги Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ рассказывал, что «куполом» интересуются, «два с половиной инвестора». Он предположил, что подготовительный процесс в «ближайшие несколько месяцев выйдет на финишную прямую и начнётся строительство».

Как известно, за прошедшие с тех пор почти четыре месяца один инвестор отсеялся, оставшиеся полтора до сих пор неизвестны. Мы попросили власти прокомментировать, когда всё-таки город примет окончательное решение по этому объекту. Напомним, 1 апреля будет ровно два года, как он стоит заброшенным. К сожалению, чётких планов по дальнейшему использованию «купола» у руководства областного центра по-прежнему нет.

- У нас в целом есть срок, когда город должен выглядеть более празднично, - ответил градоначальник Калуги. – Как раз в минувшую пятницу у нас состоялся очередной инвестиционный совет, посвящённый подготовке к 650-летию нашего города. Конечно, вся центральная часть, все фасады домов в обязательном порядке будут приведены в нормальный вид. Работы будут проведены в течение, если успеем начать в этом году, следующего года и завершены до 2021 года. То есть объект на месте «купола» бывшего рынка обязательно появится.

Что касается текущих переговоров с инвесторами, то, по понятным причинам, называть самих инвесторов я сейчас не могу. Но совершенно точно там есть несколько сценариев, по каждому из них мы ведём проработку. В том числе и по тому сценарию, который был озвучен (на прошлой неделе. – Прим. ред.): возможно, это будет Театр юного зрителя. Опять повторюсь: пока это под знаком вопроса. К 2020 году завершённый объект появится. В 2021-м у нас праздник, все объекты должны быть выведены из строительного режима.

Городской голова добавил, что, как только какой-либо вариант дальнейшей эксплуатации здания бывшего рынка будет подготовлен, его вынесут на общественное обсуждение.

Напомним, торговлю под «куполом» ликвидировали под предлогом, что после ремонта здания в нём откроется детский центр. Затем конструкцию неудачно пытались сдать в концессию: инвестор планировал обустроить там развлекательный коммерческий комплекс. После этого на «купол» имели виды предприниматели из Ижевска: они хотели разместить там термальный комплекс, но этому воспротивились калужане. Также обсуждается возможность реконструкции здания под большой детский спортивно-оздоровительный центр.