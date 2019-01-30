Зарплата в декабре поставила рекорд

В декабре 2018 года средняя начисленная зарплата в Калуге составила 54 360 рублей. Это на 22% больше, чем годом ранее, говорится в опубликованном отчёте Калугастата.
Статистика, напомним, учитывает данные предприятий и организаций с 15 и более работниками.
Декабрь традиционно остаётся месяцем с самой высокой средней зарплатой. Вероятно, многие компании выплачивают различные бонусы.
Цены за год выросли на 4,6%.
Уважаемые читатели! А как изменились ваши доходы в 2018 году? Расскажите в комментариях!
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