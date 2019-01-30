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Зарплата в декабре поставила рекорд

30.01.2019 14:41 14 2461 Дмитрий Ивьев
Зарплата в декабре поставила рекорд

В декабре 2018 года средняя начисленная зарплата в Калуге составила 54 360 рублей. Это на 22% больше, чем годом ранее, говорится в опубликованном отчёте Калугастата.

Статистика, напомним, учитывает данные предприятий и организаций с 15 и более работниками.

Декабрь традиционно остаётся месяцем с самой высокой средней зарплатой. Вероятно, многие компании выплачивают различные бонусы.

Цены за год выросли на 4,6%.

Уважаемые читатели! А как изменились ваши доходы в 2018 году? Расскажите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: статистика общество зарплата
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