Фотонастроение: морозец вдарил – затрещало

25.01.2019 10:43 1870

Давненько в Калуге и окрестностях не было такого. Морозец щиплет щёки, сопли замерзают на ходу, шапки-ушанки ровным строем движутся по Кирова, и дамы, укутавшись в шубы, дефилируют по ней же.

Одним словом, зима – настоящая, русская – пришла в Калугу уж неделю как и никуда уходить не собирается. Мало того, судя по всему, решила обустроиться в нашем городе всерьёз и надолго. Те же синоптики на выходных обещают новые снегопады.

Но подробнее о температурах воздуха в субботу и воскресенье читайте на нашем сайте чуть позже. А сейчас – смотрите подборку атмосферных фотографий под стать погоде за окном, которые прислал нам талантливый калужский фотограф Андрей ШАРОНОВ. Смотрим их, наслаждаемся и ловим дыхание настоящей русской зимы!

Подснежник.

Хрустальные иглы.

Уснувшая деревня.

Закат над Выркой.

Солнце в клетке.

Рассвет в зимнем лесу.

Близнецы.

Снежная пустыня.

Отражение.

Одиночество.

Мелкая.

Мне бы в небо.

Деревенская стабильность.

Индивид.