Фотонастроение: морозец вдарил – затрещало

Давненько в Калуге и окрестностях не было такого. Морозец щиплет щёки, сопли замерзают на ходу, шапки-ушанки ровным строем движутся по Кирова, и дамы, укутавшись в шубы, дефилируют по ней же.
Одним словом, зима – настоящая, русская – пришла в Калугу уж неделю как и никуда уходить не собирается. Мало того, судя по всему, решила обустроиться в нашем городе всерьёз и надолго. Те же синоптики на выходных обещают новые снегопады.
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Но подробнее о температурах воздуха в субботу и воскресенье читайте на нашем сайте чуть позже. А сейчас – смотрите подборку атмосферных фотографий под стать погоде за окном, которые прислал нам талантливый калужский фотограф Андрей ШАРОНОВ.
Смотрим их, наслаждаемся и ловим дыхание настоящей русской зимы!
Подснежник.
Хрустальные иглы.
Уснувшая деревня.
Закат над Выркой.
Солнце в клетке.
Рассвет в зимнем лесу.
Близнецы.
Снежная пустыня.
Отражение.
Одиночество.
Мелкая.
Мне бы в небо.
Деревенская стабильность.
Индивид.
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