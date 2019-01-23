Многодетной семье с больным ребёнком требуется помощь

Полиция Малоярославецкого района просит помочь многодетной семье Оли Ковыневой. У девочки обнаружено онкологическое заболевание. Сейчас ребёнок после операции и облучения находится на длительном лечении.

- В семье Ковыневых четверо детей. Младшему ребенку нет еще и двух лет. После того, как сгорел дом, в котором они жили, им пришлось взять ипотечный кредит для приобретения однокомнатной квартиры, - сообщает полиция. - Как только Олечка заболела, её мама уволилась с работы, чтобы постоянно находится рядом с дочерью – и в больницах, где девочка получает необходимое лечение, и дома. Работает только один папа. В данный момент семья Ковыневых находится в очень трудном материальном положении. По мере сил им помогают родственники с оплатой ипотечного кредита, а также сотрудники ОМВД России по Малоярославецкому району.

Полицейские просят откликнуться неравнодушных людей. Счета для оказания помощи указаны в группе «Пресс-служба ОМВД России по Малоярославецкому району».