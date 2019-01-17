Интернациональные браки: калужане создают семьи с индонезийцами, китайцами, турками, сирийцами

Как мы уже писали ранее, в 2018 году в Калужской области было зарегистрировано 7 290 браков. Из них 1329 – с иностранцами.
- Количество свадеб с иностранцами немного выросло по сравнению с прошлым годом, - рассказала руководитель регионального Управления ЗАГС Ольга СИДОРОВА. – Больше всего браков было заключено с гражданами Азербайджана, Таджикистана, Украины и Армении.
Также калужане вступали в браки с гражданами Египта, Индонезии, Китая, Камеруна, Кубы, Пакистана, Индия, Сирии и Турции.
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