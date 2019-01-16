Седина в бороду: 91-летний калужанин взял жену на 20 лет моложе себя

В 2018 году в Калужской области было зарегистрировано 7 290 браков. Это на 3,4% меньше, чем в 2017 году. Пока самым богатым на свадьбы в этом веке (начиная с 2000 года), был 2007-й. Тогда на свет появилось 9 105 семей.
Зато в прошлом году в нашей области узами брака себя связали 91-летний мужчина и 71-летняя женщина. Как нам рассказал руководитель управления ЗАГС Калужской области Ольга Сидорова, эта пара сложилась давно, просто они жили нерасписанными.
К слову, это не самые возрастные новобрачные за последние годы. В 2016 году вступил в брак 97-летний мужчина, а в 2018 году 81-летняя женщина.
Уважаемые читатели, а сколько было вам, когда завели семью? Как вы думаете, в каком возрасте лучше всего связывать себя узами брака и почему? Свои ответы оставляйте в комментариях.
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