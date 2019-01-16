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Гей-парада не будет: Киров и Людиново отказал в нем из-за детей

16.01.2019 13:57 8 1381 Сергей ПЕТРОВ
Гей-парада не будет: Киров и Людиново отказал в нем из-за детей

Известный и неудачливый организатор гей-парадов в различных уголках и закоулках России Николай Алексеев сообщил на своей страничке «ВКонтакте», что власти Кирова и Людиново отказали в проведении мероприятия на своих территориях.

- Вслед за Кировым над Страсбургом посмеялись власти калужского города Людиново, запретив шествие гей-парада и два ЛГБТ-пикета. Эти решения обжалованы в суде, а дело будет доведено до ЕСПЧ, - подчеркнул он.

В своих ответах местные администрации указали, что мероприятия будут проводиться в публичных местах, где часто бывают дети, а пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в России запрещена. 

Напомним, что ранее гей-парад не согласовали в Калуге. Кроме того, гей-активист хотел провести свои акции в Боровске, Балабаново, Обнинске, Кондрово, Сухиничах и Козельске.

Николай Алексеев известен тем, что, фактически, зарабатывает на отказах в проведении гей-парадов. Он не скрывает, что подает в суды и добивается компенсаций в ЕСПЧ. Подобный подход к проблеме меньшинств вызывает негативную реакцию в том числе и у членов ЛГБТ-сообщества России.


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Сергей ПЕТРОВ 
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