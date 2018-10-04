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Геи хотят провести шествия по всей Калужской области

04.10.2018 08:56 33 4604 Дмитрий Ивьев
Геи хотят провести шествия по всей Калужской области

Уведомления о проведении гей-парадов и ЛГБТ-пикетов поданы в шести городах Калужской области. Вечером в среду, 3 октября, об этом сообщил гей-активист Николай АЛЕКСЕЕВ (на фото).

Мероприятия собираются организовать в Боровске, Балабаново, Обнинске, Кондрово, Сухиничах и Козельске.

- Грандиозная почти трёхлетняя общероссийская кампания за свободу собраний для ЛГБТ-людей перешагнула рубеж в 300 городов! – написал на своей странице Алекссев. - Такое не снилось даже несистемной оппозиции.

В Калуге, напомним, он же собирался проводить гей-парад осенью 2016 года. Однако тогда власти не согласовали мероприятие.

По словам активиста, после отказа в проведении акций он подаёт жалобы в суд. Если на всех уровнях в России суды отклоняют иски, он обращается в Европейский суд по правам человека. По всей видимости, там организаторы могут рассчитывать на присуждение денежной компенсации.

Уважаемые читатели! А как вы относитесь к возможному проведению гей-парада? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество
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