Губернатор запретил своим родственникам становиться начальниками

Родственники губернатора не смогут стать начальниками в Калужской области, заявил Анатолий Артамонов на своей пресс-конференции в понедельник, 14 января.
- Я им еще в 96-м году сказал: «самая большая ваша беда — начальником в области из вас никто не станет, вам придётся работать», - рассказал губернатор [в ноябре 1996 года Артамонов стал вице-губернатором, - прим. ред.]
При этом Артамонов сообщил, что среди его родных есть люди разного достатка. Кто-то успешный, а кто-то относится и к малообеспеченным. Но помощи от губернатора они не получают.
- Когда этот разговор у нас заходит, я всегда говорю: «Послушай-послушай, ты как в школе учился? Давай-давай, иди паши», - заявил Артамонов.
|
Губернатор предложил стерилизовать бездомных животных 15.01.2019 09:31
Кря-нашествие: утки оккупировали Терепец 14.01.2019 16:51
Предсмертные конвульсии старинных зданий 11.01.2019 21:30
В Калуге стартует новый курс реабилитации детей-инвалидов 11.01.2019 14:56
Медвежонку Маше собрали более 40 тысяч рублей на билет до Калуги 11.01.2019 08:50
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: