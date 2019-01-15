Губернатор запретил своим родственникам становиться начальниками

Родственники губернатора не смогут стать начальниками в Калужской области, заявил Анатолий Артамонов на своей пресс-конференции в понедельник, 14 января.

- Я им еще в 96-м году сказал: «самая большая ваша беда — начальником в области из вас никто не станет, вам придётся работать», - рассказал губернатор [в ноябре 1996 года Артамонов стал вице-губернатором, - прим. ред.]

При этом Артамонов сообщил, что среди его родных есть люди разного достатка. Кто-то успешный, а кто-то относится и к малообеспеченным. Но помощи от губернатора они не получают.

- Когда этот разговор у нас заходит, я всегда говорю: «Послушай-послушай, ты как в школе учился? Давай-давай, иди паши», - заявил Артамонов.