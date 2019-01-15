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Губернатор запретил своим родственникам становиться начальниками

15.01.2019 09:59 21 5128 Алёна Павлова, фото из архива www.kp40.ru
Губернатор запретил своим родственникам становиться начальниками

Родственники губернатора не смогут стать начальниками в Калужской области, заявил Анатолий Артамонов на своей пресс-конференции в понедельник, 14 января. 

- Я им еще в 96-м году сказал: «самая большая ваша беда — начальником в области из вас никто не станет, вам придётся работать», - рассказал губернатор [в ноябре 1996 года Артамонов стал вице-губернатором, - прим. ред.] 

При этом Артамонов сообщил, что среди его родных есть люди разного достатка. Кто-то успешный, а кто-то относится и к малообеспеченным. Но помощи от губернатора они не получают. 

- Когда этот разговор у нас заходит, я всегда говорю: «Послушай-послушай, ты как в школе учился? Давай-давай, иди паши», - заявил Артамонов.


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Авторы
Алёна Павлова 
фото из архива www.kp40.ru
Тэги: общество губернатор анатолий артамонов
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