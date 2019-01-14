Кря-нашествие: утки оккупировали Терепец

В отдельно взятых районах Калуги в эти дни наблюдается настоящее кря-нашествие. Дикие утки зимуют на реке Терепец и на Сероводородных озёрах. Фотографии пернатых заполонили соцсети. Нашлись среди калужан сторонники того мнения, что птицы остались, а не улетели на юг, потому что местные жители их приручили. А значит, птицы могут погибнуть от голода по вине человека.
- Они привыкли и не улетели в тёплые края, надеясь на нас. Мы в ответе за тех, кого приручили! Покормим уток, не дайте им погибнуть! – пишут в соцсетях калужане.
Однако люди знающие опровергают это мнение. Зоозащитники даже, наоборот, призывают не перекармливать птиц.
- Мне как-то принесли такую перекормленную хлебом утку, что она даже не могла взлететь, - рассказывает руководитель Центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника МАТЮШИНА. - Пришлось её посадить на диету. Утки зимуют во многих городах в незамерзающих водоёмах. Больше 10 лет уток и других водоплавающих наблюдают зимой на реке Калужке. Орнитологи просят подкармливать уток не столь обильно, как летом, и правильными кормами. Нельзя кормить уток свежим белым хлебом и любым чёрным. Для них подходят сухарики белого хлеба и зерновые смеси.
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