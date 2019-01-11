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Медвежонку Маше собрали более 40 тысяч рублей на билет до Калуги

11.01.2019 08:50 0 1366 Сергей ПЕТРОВ, фото ИА «Кам 24»
Медвежонку Маше собрали более 40 тысяч рублей на билет до Калуги

В пятницу, 11 января, волонтер с Камчатки Мария Штейн сообщила о том, что сбор средств на билет для медвежонка, найденного в районе села Малки завершен. 

Напомним, как мы уже писали, ослабленного и истощенного медвежонка весом всего 25 килограмм нашли у дороги и в честь спасительницы окрестили Машкой. Но на Камчатке места для животного не нашлось и местные волонтёры договорились, что отправят Машу на постоянное место жительства в Калугу, в Центр реабилитации диких животных «Феникс».

После этого на Камчатке начался сбор средств на билет на самолет для медвежонка. Всего неравнодушные люди собрали более 40 тысяч рублей.
 
- 31 декабря Машу вакцинировали и проглистовали, - передает слова Марии Штейн ИА «Кам 24». - 21 день она должна пробыть на карантине. Затем – с 21 по 23 января – ее отправят сначала в Москву, а затем – в калужский центр реабилитации диких животных «Феникс».

По словам зоозащитников на сегодняшний день Маша чувствует себя хорошо, поправилась и сейчас весит примерно 50 килограммов. К людям милый медвежонок относится доброжелательно. Медведицу отучили от рыбы, так как в Калуге ей предстоит питаться другой пищей.

- Наша задача – доставить Машу до Москвы, - говорит в заключение Мария. - Там ее заберут специалисты из калужского центра, которые уже договорилось об осмотре животного московскими ветеринарами.


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Авторы
фото ИА «Кам 24»
Тэги: общество
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