Запашного позабавили калужские зоозащитницы в коже и мехе

На днях знаменитый дрессировщик и руководитель Большого Московского цирка Эдгар ЗАПАШНЫЙ разместил на своей страничке в Instagram фотографию калужской зоозащитной акции.

- Калуга, наши дни! А прикол не в плакате, а в шубе, мехе на воротнике и кожаных сапогах! – написал дрессировщик.

Одни его подписчики стали высмеивать калужанок, другие отметили, что по фотографии невозможно отличить натуральный мех от искусственного, а кожу - от дерматина.

- Эти дамы стоят в Калуге постоянно, мерзнут, но стоят! Мы два года подряд работали в Калуге и каждое представление видели эти кадры! – написала под постом Запашного Аля ПОПОВА.

Действительно, подобные акции калужский «Альянс защитников животных» у передвижных цирков и заезжих дельфинариев проводит регулярно. Последняя состоялась 2 января.

- Мы знаем, что рано или поздно многие из тех, кто пошел в цирк с животными, поменяют свои взгляды на это ужасное и жестокое представление! А боремся мы только против использования животных в цирках, а не против цирков самих! – говорят организаторы акции.

К слову, в этих же самых «нарядах» девушки проводили в Калуги акцию «Животные - не одежда!»

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