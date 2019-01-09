Запашного позабавили калужские зоозащитницы в коже и мехе

На днях знаменитый дрессировщик и руководитель Большого Московского цирка Эдгар ЗАПАШНЫЙ разместил на своей страничке в Instagram фотографию калужской зоозащитной акции.
- Калуга, наши дни! А прикол не в плакате, а в шубе, мехе на воротнике и кожаных сапогах! – написал дрессировщик.
Одни его подписчики стали высмеивать калужанок, другие отметили, что по фотографии невозможно отличить натуральный мех от искусственного, а кожу - от дерматина.
- Эти дамы стоят в Калуге постоянно, мерзнут, но стоят! Мы два года подряд работали в Калуге и каждое представление видели эти кадры! – написала под постом Запашного Аля ПОПОВА.
Действительно, подобные акции калужский «Альянс защитников животных» у передвижных цирков и заезжих дельфинариев проводит регулярно. Последняя состоялась 2 января.
- Мы знаем, что рано или поздно многие из тех, кто пошел в цирк с животными, поменяют свои взгляды на это ужасное и жестокое представление! А боремся мы только против использования животных в цирках, а не против цирков самих! – говорят организаторы акции.
К слову, в этих же самых «нарядах» девушки проводили в Калуги акцию «Животные - не одежда!»
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