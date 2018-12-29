Снос калужского дома включили в 12 главных архитектурных потерь России в 2018 году

Один из самых популярных в России блогеров Илья Варламов на днях опубликовал список 12 главных архитектурных потерь страны в 2018 году. В него он включил и потерю Дома Яковлева, который в октябре начали разрушать на улице Луначарского в Калуге.

Всеобщее внимание этот дом привлёк из-за того, что совсем недавно его отремонтировали волонтёры в рамках проекта «Том Сойер Фест». Однако этот факт не помешал собственникам здания приступить к сносу.

Как мы уже рассказывали, владелец земли собирается объединить участок под Домом Яковлева с соседним. Что именно собираются строить в этом месте, пока не сообщается.

Также Илья Варламов включил в список общероссийских потерь снос корпуса фабрики «Рот-Фронт» в Москве, уничтожение семи зданий XIX – начала XX века на столичных Софийской набережной и Болотной площади, снос павильона «Мосхлебторг» на ВДНХ, взрыв Екатеринбургской телебашни, уничтожение завода Саввы Мамонтова в Мытищах, снос здания бывшего банка в Нестерове (Калининградская область), утрату электростанции Смирнова в Вологде, снос старейшего деревянного дома Красноярска, уничтожение здания бывшей медсанчасти завода «Борец» в Москве, снос промышленной застройки стрелки Нижнего Новгорода и детского сада «Белочка» в Королёве.

Уважаемые читатели! А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!