Владелец дома Яковлева начал объединять вокруг него земли

В среду, 26 декабря, на градостроительном совете рассматривался вопрос межевания земли на улице Луначарского. На одном из участков стоит полуразрушенный дом архитектора Яковлева.

Напомним: что дом Яковлева до 2008 года числился выявленным объектом культурного наследия. В октябре этого года собственник начал его снос. Незадолго до этого дом архитектора привели в порядок волонтёры. Прокуратура признала, что здание снесено законно.

- Намерение заказчика – убрать чересполосицу между земельными участками, которые находятся у него в собственности. В данном случае у нас три разных участках, на которых находится неразграниченная государственная земля, - рассказала членам совета представитель проектной организации Елена КЛИНКОВА.

Проект объединения земель на улице Луначарского.

- Говорить об этих участках с целью строительства, пока мы не осведомлены о планах собственника на объект строительства, преждевременно, - отметил Кирилл ГУСЕВ.

Собственник дома Яковлева, несмотря на приглашение, на градсовет не явился.

- Мы рассчитывали на присутствие собственника, чтобы понимать, что мы делаем на первом этапе, что мы увидим на втором, на третьем этапе, - сказала начальник Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги Юлия КОВТУН.

- Желание собственника к объединению земельных участков не является противозаконным. Противопоставить ему лично наше мнение неправомерно. Проект межевания нужно одобрять, - заявил начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской области Олег СТРЕКОЗИН.

Дом драматурга Соловьёва.

Калужский краевед Николай Брокмиллер попросил пояснить, как обстоят на сегодняшний день дела с домом Яковлева. Он напомнил, что городские власти обещали его восстановить.

- Какая внятная ситуация по этому дому, он будет восстанавливаться? – интересовался Брокмиллер.

- До конца этот вопрос не решён, мы ведём переговоры непосредственно с собственником, - ответила Ковтун.

- Совсем заморозить этот участок и не двигаться в том или ином направлении, неправильно. Моё предложение: на первом этапе перераспределение принять, а на втором этапе застройщик должен представить нам свои планы, - предложила Ковтун.

- Зачем сейчас двигаться, если мы не понимаем, что получим в итоге? – спросил один из присутствующих.

- Это разговор ни о чём. Мы все прекрасно понимаем, для чего это делается. Всё упирается в то, будет сохранён дом Яковлева или нет. Для чего собственник объединяет, всем всё понятно, - ответил Стрекозин.

Проект межевания на первом этапе согласовали. Застройщика решили обязать на следующем заседании градсовета предоставить документы о развитии территории.

К слову, состояние дома Яковлева обсуждали и члены Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) в субботу, 22 декабря. Они выступают за включение фрагмента дома в список выявленных объектов культурного наследия. Краеведы отмечали, что элементы декора с дома исчезли в первый же день, когда начался снос. Сейчас дом Яковлева не законсервирован и продолжает разрушаться. У историков есть детальные замеры дома, они уверены, что его можно и нужно восстановить.

Кроме того, члены ВООПИиК считают, что следует сохранить и соседнее здание - дом №5 по улице Луначарского.

- В доме №5 с 1853 по 1861 год жил Николай Яковлевич Соловьёв - русский драматург, автор 23 пьес, премьеры которых проходили в Малом театре в Москве. Соавтор Островского, написавший в содружестве с ним комедии «Женитьба Белугина», «Дикарка», «Светит да не греет», – говорят краеведы.

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