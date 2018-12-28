Прогностический угар-2019: что ждёт Калугу, если мир чуть-чуть сойдёт с ума

28.12.2018 09:30 1084 Владимир Ивкин, Алексей Зайцев

В начале декабря сайт «Лента.ру» опубликовал прогноз на будущий год от датского инвестиционного банка «Saxo Bank», который специализируется на онлайн-инвестициях на международных рынках капитала.

Широкой общественности это финансовое учреждение знакомо в первую очередь своими прогнозами развития экономической и политической жизни, которые сильно выбиваются из общей канвы. Иначе чем «шокирующими» и даже «безумными» их уже давно не называют.

К примеру, в конце 2017 года Saxo Bank напророчил, что в 2018-м Федеральная резервная служба, которая, напомним, печатает доллары, впервые за все 104 года своего существования перейдёт под полный контроль правительства США. А Евросоюзу банк предрёк не менее невероятное – власть в Европе захватят члены «Вишеградской группы» (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия), к которой присоединится Австрия.

Этого, как мы знаем, не произошло, а вот с развязыванием полномасштабной торговой войны между Китаем и США банк попал в самую точку. Равно как и с прогнозом роста непопулярности Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

А за протестами и погромами во Франции и вовсе было крайне интересно наблюдать с той точки зрения, сбудется-таки или нет прогноз банка, согласно которому французская молодёжь приведет к власти лидера леваков Жан-Люка Меланшона.

Чуть было не сбылся и другой прогноз, который в прошлом году выглядел довольно сомнительно.

Saxo Bank напророчил Великобритании нового лидера. По мнению аналитиков, место Терезы Мэй должен был занять левый лейборист Джереми Корбин. И, действительно, в середине декабря Мэй реально могла потерять своё место. Её однопартийцы-консерваторы всё-таки вынесли на голосование вопрос о доверии премьеру.

Удержаться в своем кресле Терезе удалось благодаря двум сотням голосов, которые заявили о доверии ей. Противоположную точку зрения высказали 117 однопартийцев главы Великобритании.

Но при этом Джереми Корбин заявил, что голосование консерваторов не имеет никакого значения, так как Мэй уже потеряла поддержку большинства в парламенте. То есть, противник премьер-министра из конкурирующей партии дал ясно понять, что не собирается сдаваться. Так что очень может быть, что прогноз банка о смене британского лидера всё-таки сбудется. Пусть и в 2019-м.

В общем, дурной пример оказался заразительным и мы, посмотрев на датчан, решили: а почему бы и нет? Почему бы и нам не оглянуться назад и не посмотреть, какое влияние год минувший может оказать на развитие Калуги в 2019-м? Куда может завести кривая дорожка наш город, если события будут развиваться по сценариям неявным и неочевидным, которые сегодня мало кем рассматриваются и обдумываются, а то и вовсе кажутся безумными?

Ответы на эти вопросы ищите ниже в нашем собственном – местечковом, а не общемировом - прогностическом угаре.

Какая боль

Начнём наше вангование с самого больного вопроса – продуктового рынка под куполом. Все события последних лет говорят о том, что во властных кругах России сложился определенный тренд – ни при каких условиях не признавать своих ошибок. И ничто не говорит о том, что этот тренд изменится в обозримом будущем или Калуга решит пойти наперекор ему. А значит, вариант возвращения рынка под купол мало кто считает вероятным.

Но только не мы.

Потому что журналисты лучше других (разве что за исключением политиков) понимают, что дьявол кроется в деталях, а детали – в словах. И мы уверены, что в кулуарах калужской власти обязательно найдётся светлая голова, которая предложит красивый вариант решения проблемы. А именно: передать купол рынка в ведомство Минсельхоза, обозвать рынок фермерской ярмаркой и пускать туда только производителей. То есть фермеров и огородников.

Конечно же, полностью уберечь ярмарку от так называемых «перекупов», которые не производят свое, а закупают товар оптом и продают в розницу, врядли удастся, но дать фермерам из Калужской и соседних областей жирное место для торговли, а калужанам возможность ежедневно покупать именно фермерские продукты, нашему минсельхозу вполне по силам.

По горочке, по склончику

Однако решать вопрос с рынком властям придется параллельно с вопросом терм. Хоть инвестор, который собирался их строить в здании бывшего рынка, своим хамским отношением к общественному мнению по сути сам запорол свой проект, нельзя не признать, что идея открыть в Калуге развлекательный центр на воде прельщает очень многих. И отказываться от неё было бы неразумно.

Чтобы это понять, достаточно посмотреть какой популярностью пользуется даже устаревший и одряхлевший «Дельфин». Не говоря уже о бассейне КГУ на Правом берегу или водных зонах калужских фитнес-клубов, а также всевозможных мини-акваклубов с небольшими бассейнами для занятий аквааэробикой. О банях и саунах вообще молчим, – столько их расплодилось за последние годы.

То есть спрос на водные виды отдыха в Калуге огромен, и его надо как-то удовлетворять.

И в этом вопросе тоже будет найдено красивое решение, которым власти, к тому же, убьют сразу нескольких зайцев.

Под термы они выделят площадку в Березуйском овраге.

Инвестору это будет выгодно, потому что она не только находится в самом центре города, но и не ограничена имеющимся помещением, как в случае с куполом. А значит, возможности проектирования заметно расширяются.

Властям от этого польза, потому что такой объект именно в этом месте даст мощный толчок развитию и благоустройству территории Березуйского оврага, что поспособствует ускорению соединения скверопарка на месте бывшего «калужского Шанхая» с городским парком культуры и отдыха. Плюс за счет вложений в благоустройство прилегающих к термам территорий, которые сделает инвестор, расходы бюджета на это заметно сократятся.

Плыви, ихтиандр

Говоря о водной теме, невозможно не коснуться и будущей судьбы уже упомянутого «Дельфина».

Этот островок социалистического прошлого после введения уголовной ответственности за безосновательное увольнение предпенсионеров, пожалуй, потерял последние шансы совершить качественный рывок и составить достойную конкуренцию современным фитнес- и аквацентрам.

Потому уроки по фитнесу здесь по-прежнему будут зачитывать по бумажке бабульки. А задержаться на лишнюю минутку в бассейне всё также не удастся, потому что эти же бабульки будут, как и прежде, стоять над душой и подгонять к выходу, «потому что уже десять».

И не уволить их теперь никак. А без свежих, молодых и квалифицированных кадров привлечь новую клиентуру предприятию не поможет даже замена стационарных советских фенов на новые.

Мало того, с открытием в Березуйком овраге терм и Дворца спорта, который сейчас строится на месте стадиона «Центральный» и в котором также планируется большая аквазона, «Дельфин» ждёт отток клиентов. Они уйдут в эти более современные комплексы.

Но удачное месторасположение и профиль не дадут бассейну загнуться окончательно. Рано или поздно его выкупит владелец березуйских терм и откроет там филиал основного предприятия. Хотя не исключено, что конкуренцию в этом ему составят будущие владельцы Дворца спорта.

Урбанизация VS Индустриализация

Предсказываем, что в 2019 году начнётся развитие территорий бывшего спичечно-мебельного комбината «Гигант».

Даже в советские годы этот триумвират «Гигант» - КЗТА - КЭМЗ смотрелся в этой части города несколько неуместно. Индустриальный островок, окруженный с трёх сторон домами, жилые кварталы, казалось, вытесняют, выдавливают к Оке и вот-вот сбросят его в реку с громким плюхом. Или сожрут без остатка, подойдя, наконец, вплотную к улицам Салтыкова-Щедрина, Болдина и диспетчерской кольцевого троллейбуса.

И вот теперь, после банкротства «Гиганта» и многолетнего простоя этих территорий, сценарий вытеснения индустриальных предприятий жилыми кварталами начнёт реализовываться.

Вангуем, что в 2019 году на этом месте начнёт появляться новый жилой микрорайон, а со временем аппетиты застройщика вырастут, и он обратит свой взгляд на территории соседних предприятий.

Устоят ли КЭМЗ с КЗТА? Поживём - увидим.

Тема номер один

В 2016 году губернатор Анатолий Артамонов на пресс-конференции заявил, что пойдет на следующие выборы только, если у него «чего-нибудь перемкнёт».

Вангуем, что не перемкнёт. Мало того, губернатор уйдёт досрочно.

Дело в том, что в 2020 году истекает срок его полномочий и в единый день голосования в Калужской области стартуют выборы губернатора. Но Артамонов уйдёт заранее, чтобы дать своему преемнику время подготовиться к этим выборам.

Что касается личности этого преемника, то губернатор в одном из интервью обмолвился, что у него их несколько, но заранее называть их он не будет, чтобы не навредить. Так что кто станет преемником Артамонова, знает только Артамонов.

Ну а мы, в полном соответствии с духом нашего прогноза, назовём будущим главой области нынешнего городского голову Калуги Дмитрия Разумовского.

Можно было бы предположить, что он, в свою очередь, назначит своим преемником первого зама горголовы Алексея Волкова, но вопрос с тем, кто станет у руля Калуги, всегда настолько запутан и таинственен, что здесь можно с закрытыми глазами ткнуть пальцем в любого и угадать.

Так мы и поступим, и запишем в преемники Разумовского нынешнюю главу Торгово-промышленной палаты Виолетту Комиссарову.

Женской головы у Калуги ещё никогда не было, но надо же когда-то начинать?

При этом возможен вариант, что своим преемником губернатор назовет Александра Авдеева. Бывший мэр Обнинска, а ныне депутат Госдумы не раз заявлял, что работа в исполнительных органах власти ему больше по душе, чем законотворчество. И на новый думский срок он идти не хочет. Так что вполне возможно, что прочить в преемники Артамонова до последнего момента будут Разумовского, а как дойдёт до дела, состоится «внезапное» назначение Авдеева.

При этом было бы ошибочно думать, что Анатолий Дмитриевич после ухода с поста губернатора отправится на пенсию почивать на лаврах.

Федеральные власти в последнее время не раз давали понять, что отношения с регионами переформатируют. Губернаторов из распределителей бюджетов будут превращать в модераторов местных инвестиционных проектов. И Москва намерена жестко контролировать этот процесс.

Но вот только одного контроля маловато будет. В ситуации «бюджетов нет, креативьте сами», федеральным властям нужны люди с успешным опытом привлечения инвестиций в регионы. А у Артамонова этого опыта – вагон и пара маленьких тележек.

Поэтому после ухода с поста губернатора, его заберут в Москву, курировать вопросы инвестиционного развития регионов.

Электро это супер, но не злодей

Задумываясь над тем, какое будущее ждет калужскую экономику, в первую очередь вспоминается автопром. Ведь развитие региона началось именно с запуска автокластера.

А одной из главных тем уходящего года стало открытие предзаказа на новый электрокар от «Фольксвагена». Разговоры о том, что Европа переходит на электромобили идут уже давно, правительственные программы поддержки экологического транспорта работают вовсю. Так что перспектива снижения продаж бензиновых и дизельных автомобилей и в Европе, и в мире очень даже реальна. Но Калуге от этого вреда не будет. Скорее даже наоборот.

Как известно, когда в России разразился кризис и отечественный авторынок заметно просел, а в США разгорелся скандал с занижением «Фольксвагеном» данных о вредных выбросах, в Калуге как раз открылся завод по производству двигателей. Вроде бы на фоне этих негативных событий новое предприятие должно было благополучно загнуться, но практичные немцы приняли эффективное решение и начали поставлять производимые в Калуге двигатели за рубеж. В те страны, которым, в общем-то, все равно, что там американцы думают об экологии.

Вангуем, что прогнозируемое падение продаж бензиновых и дизельных авто в Европе врядли скажется на работе калужского предприятия. Спрос на такие машины в России и соседних странах, судя по отсутствию хоть каких-то подвижек в вопросе развития производства электокаров и соответствующей инфраструктуры, сохранится ещё долго.

Электропертурбации на авторынке могут даже пойти нашему городу на пользу – если боссы автоконцернов решат расширить мощности в Калуге за счет сокращения европейских.

Курс поможет

В течение года валютные специалисты из разных банков несколько раз меняли свой прогноз по курсу рубля в 2019-м году. И всякий раз ухудшали перспективы «деревянного». Под конец года пессимистичные прогнозы стали выглядеть еще более убедительными, так как на фоне падения нефтяных цен курс снизился ещё сильнее.

А всем давно известно, что когда рубль падает, число влюблённых во внутренний туризм растёт. Этого роста перепадёт и Калуге. Причём, по большей части от москвичей и иностранцев. Скажется близость города к столице и отличное транспортное сообщение с ней.

Прогнозируем, что в будущем году, как и в последующих, число туристов выходного дня в Калуге будет заметно расти. И определённую роль в этом сыграет организация пешеходной зоны на всём протяжении улицы Театральной. Она продлится до сквера Ленина. Или, как минимум, до второй аптеки на стрелке.

Таким образом, наш город получит свой собственный полноценный Старый Арбат, на котором помимо уличных музыкантов и ярмарочных торговцев появятся новые скульптуры и памятники. А на обсуждениях их достоинств и недостатков ещё не одно поколение интернет-калужан будет ломать копья и клавиатуры.

На этой позитивной ноте мы, пожалуй, и остановимся. Но вы, дорогие читатели, можете продолжить поднятую тему в комментариях. Пишите в них свои прогнозы на будущий год. Мы же в конце 2019-го отберём самые интересные, неординарные, угарные, безумные, а также сбывшиеся и подарим их авторам подарки.



Какие именно? А попробуйте угадать!



С наступающим вас Новым годом!