Возраст сдвинулся: кому в следующем году на пенсию

На вопросы наших читателей на «Прямой линии» отвечала заместитель начальника Управления Пенсионного фонда РФ в городе Калуге Людмила СЕРЕБРЕННИКОВА.

О пенсионном возрасте

— Мне в следующем году исполняется 55 лет, но пенсионный возраст сдвинули. Когда мне положено на пенсию? Проясните ситуацию.

— Федеральный закон закрепил общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Повышение начнётся поэтапно, с 1 января 2019 года, и продлится 10 лет — до 2028 года. Однако для тех, кто должен выйти на пенсию в 2019–2020 годах, предусмотрены льготы — выход на полгода раньше нового срока пенсионного возраста. То есть женщины 1964 г.р. и мужчины 1959 г.р., которые отметят день рождения в первом полугодии 2019 года, получат право выхода на пенсию во втором полугодии 2019 года в возрасте 55 лет 6 месяцев и 60 лет 6 месяцев соответственно. Женщины 1964 г.р. и мужчины 1959 г.р., которые отметят день рождения во втором полугодии 2019 года, уйдут на заслуженный отдых в первом полугодии 2020 года, также в возрасте 55 лет 6 месяцев и 60 лет 6 месяцев соответственно.

Что касается мужчин 1960-го и женщин 1965 годов рождения, с учётом переходных положений они получат право выйти на пенсию не с 1 января по 31 декабря 2022 года в возрасте 62 и 57 лет, а с 1 июля 2021-го по 1 июля 2022 года в возрасте 61,5 года — мужчины и 56,5 лет женщины.

Полностью норма закона о выходе на пенсию в 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин заработает в 2028 году и коснётся мужчин 1963 г.р. и женщин 1968 г.р.

— Будет ли увеличен пенсионный возраст для тех, кто работает на вредных и опасных производствах?

— Повышение возраста выхода на пенсию тем, кто работает на вредных и опасных производствах, не предусмотрено. Досрочное пенсионное обеспечение данной категории граждан гарантировано, как и ранее, при соблюдении следующих условий:

достижение необходимого возраста;

наличие определённого стажа на соответствующих видах работ и страхового стажа;

ежедневная и постоянная занятость в производствах и должностях (профессиях), поименованных в списке № 1 и в списке № 2;

начиная с 1.01.2013 г. начисление и уплата работодателями дополнительного тарифа страховых взносов, установленного по результатам специальной оценки условий труда.

— Поднимется ли пенсионный возраст у врачей и учителей?

— Для педагогических, медицинских работников досрочные пенсии сохранятся в полном объёме: ужесточения требований по специальному стажу не предусмотрено. Стаж сохраняется, так как произошло общее увеличение трудоспособного возраста. Для этих граждан срок выхода на досрочную пенсию с учётом переходного периода повысится на 5 лет. Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию. Сейчас необходимо выработать специальный стаж продолжительностью от 25 до 30 лет — в зависимости от конкретной категории льготника. Таким образом, дата наступления права на досрочную страховую пенсию по старости фиксируется, а реализовать право (назначить «досрочную» пенсию) можно будет в период с 2019-го по 2028 год и далее с учётом увеличения пенсионного возраста и переходных положений. Т.е. требования к специальному стажу не меняются, но сам возраст выхода на пенсию будет сдвигаться. Например: право на досрочную пенсию возникло 1.02.2019, и назначена пенсия будет через 6 месяцев, т. е. 1.08.2019 г. Право на пенсию возникло 1.03.2020 г., а будет назначена через 18 месяцев, с 1.09.2021. Право на пенсию возникло 1.04.2021-го — она будет назначена через 36 месяцев, с 1.04.2024 и т. д.

— Будет ли увеличен пенсионный возраст «северянам»?

— Согласно изменениям, внесённым в пункт 6 части 1 статьи 32 Федерального закона № 400-ФЗ, для лиц, проработавших не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеющих страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, предусматривается повышение пенсионного возраста с 55 до 60 и с 50 до 55 лет (соответственно мужчины и женщины) — на 5 лет с учётом переходного периода. Таким образом, для «северян» сохранён более ранний выход на пенсию по старости — на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. Если у вас возникает право на досрочную пенсию в 2019-м, то пенсия будет назначена через 6 месяцев. Если право на досрочную пенсию возникает в 2020-м, то пенсия будет назначена через 18 месяцев, если в 2021 г. — через 36 месяцев после возникновения права и т. д.

Живущие на селе получат прибавку

— С 2019 года жителям села, работавшим в сельском хозяйстве, будет положена прибавка к пенсии. Кто может рассчитывать на неё?

— 1 января 2019 года вступят в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие дополнительную материальную поддержку пенсионерам, постоянно проживающим в сельских населённых пунктах: повышение на 25% фиксированной выплаты в составе страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности.

Жители сёл Калужской области получат право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии при наличии трёх необходимых условий:

30-летний стаж работы в определённых должностях в сельском хозяйстве.

Проживание в сельской местности.

Отсутствие факта работы (то есть человек должен являться неработающим пенсионером).

При наличии в выплатном деле всей необходимой информации такой перерасчёт будет произведён без подачи пенсионером заявления.

Обращаю ваше внимание, что в 30-летний стаж на селе засчитывается работа на территории CCCР до 1.01.1992 года и на территории РФ в определённом производстве.

Эта статья была опубликована в №52 газеты «Калужский перекрёсток» от 26.12.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и в электронном архиве издания.