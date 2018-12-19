Приговор по делу врачей зачитывают в Калуге

Утром в среду, 19 декабря, в Калужском областном суде начали оглашать приговор по делу троих акушеров-гинекологов. Как мы рассказывали, их обвиняют в убийстве глубоко недоношенного младенца, родившегося на сроке 24 недели в конце декабря 2015 года в Жуковской Центральной районной больнице. Подсудимые своей вины не признали.

В зале заседаний сегодня аншлаг. Судебным приставам пришлось даже подставлять дополнительные стулья. Поддержать докторов пришли их коллеги, родные и друзья. Судья сразу предупредил, что оглашение приговора займет не менее 2 часов. Подробно зачитываются материалы дела: обвинительное заключение, показания подсудимых, свидетелей, экспертов, а также мнение защитников подсудимых.

О том, какое именно решение вынесет суд, читайте позже в новостях на нашем сайте.