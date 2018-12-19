Дело врачей: доктора Ругина оправдали!

19.12.2018 13:38 821

В среду, 19 декабря, судья Калужского областного суда закончил зачитывать свое решение по делу доктора Ругина. Его и троих врачей, напомним, обвиняли в убийстве недоношенного ребёнка с экстремально низкой массой тела, родившейся на 24 неделе.

Этот дело наделало много шума в медицинской среде, вызвало возмущение ведущих специалистов своей надуманностью. И вот суд сказал своё слова – Ругина оправдали.

Подробнее об этом – в ближайшее время читайте на нашем сайте.

На фото: Доктор Ругин даёт интервью телеканалу после окончания судебного заседания.