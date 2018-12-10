Дело Ругина: врачи сказали своё последнее слово

В понедельник, 10 декабря, в Калужском областном суде состоялось предпоследнее заседание по делу троих врачей акушеров-гинекологов. Как мы рассказывали, их обвиняют в убийстве 24-недельного младенца, родившегося в конце декабря 2015 года с экстремально низкой массой тела и без самостоятельного дыхания.

На скамье подсудимых – известный в Калужской области доктор, Заслуженный врач РФ Александр РУГИН и двое его коллег из Жуковской центральной районной больницы: заведующая акушерско-гинекологическим отделением Шелабия Х. и врач-педиатр Татьяна В. Сегодня подсудимым предоставили последнее слово.

Первым выступил Александр Ругин. Он был краток.

- Ваша честь, я не признаю предъявленного мне обвинения, - сказал Ругин. – Я надеюсь, что суд всё-таки примет разумное решение по результатам судебных прений, выступлений моих адвокатов. Повторять всё, что было сказано, я не хочу – это лишняя трата времени. Спасибо.

- Я также не признаю обвинения, которое мне предъявлено, - сказала Татьяна В. – Думаю, суд учтёт мнения наших адвокатов, наше собственное профессиональное мнение. Мы как могли помогали судебному расследованию понять, осветить некоторые вопросы, которые в силу своей специфики были не совсем понятны. Я полагаю, что суд примет разумное, правильное решение.

37 лет назад я приехала сюда, в Калужскую область, чтобы своими знаниями, умениями, опытом помочь развитию сельской медицины, хотя и могла после окончания института уехать в город, в котором родилась и выросла. Но я выбрала сельскую местность и считала, что могу принесли большую пользу там. Работала, жила. Не скажу, что работала плохо, судя по тому, что труд мой был оценен и государством, и коллегами, и пациентами. Но никогда не думала, что на 37-м году работы буду говорить последнее слово в суде.

Я имею специализацию только по педиатрии и прохожу её каждые пять лет. Последняя моя специализация была в июне 2018 года, где никаких знаний и навыков по оказанию реанимационной помощи крайне недоношенным детям мне дано не было, и такой вопрос даже не предусматривался. Однако почему-то все считают, что педиатр – это неонатолог и ещё и реаниматолог. Разубедить в этом обвинение на протяжении всего процесса и предыдущих трёх лет мы с моим защитником так и не смогли. Я прошу суд подойти справедливо к принятию решения о моей судьбе.

- Через мои руки прошло много новорождённых детей, которым я помогла появиться на свет, - сказала в своём последнем слове Шелабия Х. – Я никогда не лишала и не смогу лишить жизни человека, тем более ребёнка. Я человек верующий. Прежде чем приступить к врачебной деятельности, мы принимаем клятву Гиппократа. Положа руку на сердце, могу сказать, что эту клятву я никогда не нарушала. Как и не нарушала обещаний, данных моему отцу, работать с полной отдачей, чтобы не запятнать воспитавших меня родителей-медиков. Я из семьи потомственных врачей, которая берёт начало в XIX веке. Мой отец был известным в Советском Союзе врачом. Для моей семьи обвинения меня в убийстве – это позор. Я на это не способна, поэтому прошу суд вынести справедливое решение.

Отметим, в этот раз судебное заседание проходило при довольно большом количестве слушателей. Поддержать врачей пришли их коллеги, друзья и пациенты.

- Это какое-то недоразумение, - прокомментировал нам Николай ЧЕРНОВ, уролог, заслуженный врач РФ. – Александра Ивановича знаю лет 18-20. В его профессиональных качествах никто не сомневается. А судить за то, что было вырвано из контекста общего разговора и к жизни ребёнка не имеет никакого отношения, это просто какая-то расправа.

- Александр Иванович – наш самый лучший друг, - говорит калужанка, подруга Ругиных, Раиса НЕМЧИНОВА. – Знаю его 40 лет. В его невиновности не сомневаюсь. Надеюсь, что суд правильно поступит, выберет то решение, которое нужно.

- Если суд сделает отрицательное решение, тогда хирургу за скальпель просто не стоит браться, - добавил муж Раисы Виталий НЕМЧИНОВ.

- Меня очень волнует судьба Александра Ивановича, - говорит акушерка Елена КОВАЛЕНКО. – Я начинала работать в 1991 году под его руководством. Он врач с большой буквы. Это человек, которого все мы уважаем, ценим и переживаем за него в этой ситуации. Мы знаем его как отзывчивого врача, который жил роддомом. Когда случались критические ситуации, всегда вызвали Ругина и он прилетал пулей. Если в отделении были тяжёлые пациентки, он всегда звонил и интересовался их самочувствием. Поэтому такое обвинение – это просто нелепо.

- Знаю Александра Ивановича с 2005 года, - говорит наша коллега журналист Ирина ЛИЧУТИНА. – Мы были соседями. Когда я забеременела старшим ребёнком, он поддерживал меня, давал советы. Мы уже давно разъехались, но тёплые отношения сохранили. Абсолютно уверена в его невиновности.

Судебное заседание, на котором будет оглашён приговор по этому делу, состоится в следующую среду, 19 декабря. Напомним, гособвинитель настаивает на том, чтобы Александру Ругину назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Докторов Жуковской ЦРБ прокурор просит приговорить к 4 годам колонии общего режима и одному году ограничения свободы. Адвокаты подсудимых настаивают на оправдательном приговоре.

Фото: издание Med2Med.