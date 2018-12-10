Главная > Новости > Общество

Дело Ругина: врачи сказали своё последнее слово

10.12.2018 17:38 0 963 Оксана КОЛОСОВА

В понедельник, 10 декабря, в Калужском областном суде состоялось предпоследнее заседание по делу троих врачей акушеров-гинекологов. Как мы рассказывали, их обвиняют в убийстве 24-недельного младенца, родившегося в конце декабря 2015 года с экстремально низкой массой тела и без самостоятельного дыхания. 

На скамье подсудимых – известный в Калужской области доктор, Заслуженный врач РФ Александр РУГИН и двое его коллег из Жуковской центральной районной больницы: заведующая акушерско-гинекологическим отделением Шелабия Х. и врач-педиатр Татьяна В.  Сегодня подсудимым предоставили последнее слово. 

Первым выступил Александр Ругин. Он был краток. 

- Ваша честь, я не признаю предъявленного мне обвинения, - сказал Ругин. – Я надеюсь, что суд всё-таки примет разумное решение по результатам судебных прений, выступлений моих адвокатов. Повторять всё, что было сказано, я не хочу – это лишняя трата времени. Спасибо. 

- Я также не признаю обвинения, которое мне предъявлено, - сказала Татьяна В. – Думаю, суд учтёт мнения наших адвокатов, наше собственное профессиональное мнение. Мы как могли помогали судебному расследованию понять, осветить некоторые вопросы, которые в силу своей специфики были не совсем понятны. Я полагаю, что суд примет разумное, правильное решение. 

37 лет назад я приехала сюда, в Калужскую область, чтобы своими знаниями, умениями, опытом помочь развитию сельской медицины, хотя и могла после окончания института уехать в город, в котором родилась и выросла. Но я выбрала сельскую местность и считала, что могу принесли большую пользу там. Работала, жила. Не скажу, что работала плохо, судя по тому, что труд мой был оценен и государством, и коллегами, и пациентами. Но никогда не думала, что на 37-м году работы буду говорить последнее слово в суде. 

Я имею специализацию только по педиатрии и прохожу её каждые пять лет. Последняя моя специализация была в июне 2018 года, где никаких знаний и навыков по оказанию реанимационной помощи крайне недоношенным детям мне дано не было, и такой вопрос даже не предусматривался. Однако почему-то все считают, что педиатр – это неонатолог и ещё и реаниматолог.  Разубедить в этом обвинение на протяжении всего процесса и предыдущих трёх лет мы с моим защитником так и не смогли. Я прошу суд подойти справедливо к принятию решения о моей судьбе. 

- Через мои руки прошло много новорождённых детей, которым я помогла появиться на свет, - сказала в своём последнем слове Шелабия Х. –  Я никогда не лишала и не смогу лишить жизни человека, тем более ребёнка. Я человек верующий. Прежде чем приступить к врачебной деятельности, мы принимаем клятву Гиппократа. Положа руку на сердце, могу сказать, что эту клятву я никогда не нарушала. Как и не нарушала обещаний, данных моему отцу, работать с полной отдачей, чтобы не запятнать воспитавших меня родителей-медиков. Я из семьи потомственных врачей, которая берёт начало в XIX веке. Мой отец был известным в Советском Союзе врачом. Для моей семьи обвинения меня в убийстве – это позор. Я на это не способна, поэтому прошу суд вынести справедливое решение. 

Отметим, в этот раз судебное заседание проходило при довольно большом количестве слушателей. Поддержать врачей пришли их коллеги, друзья и пациенты. 

- Это какое-то недоразумение, - прокомментировал нам Николай ЧЕРНОВ, уролог, заслуженный врач РФ. – Александра Ивановича знаю лет 18-20. В его профессиональных качествах никто не сомневается. А судить за то, что было вырвано из контекста общего разговора и к жизни ребёнка не имеет никакого отношения, это просто какая-то расправа. 

- Александр Иванович – наш самый лучший друг, - говорит калужанка, подруга Ругиных, Раиса НЕМЧИНОВА. – Знаю его 40 лет. В его невиновности не сомневаюсь. Надеюсь, что суд правильно поступит, выберет то решение, которое нужно. 

- Если суд сделает отрицательное решение, тогда хирургу за скальпель просто не стоит браться, - добавил муж Раисы Виталий НЕМЧИНОВ. 

- Меня очень волнует судьба Александра Ивановича, - говорит акушерка Елена КОВАЛЕНКО. – Я начинала работать в 1991 году под его руководством. Он врач с большой буквы. Это человек, которого все мы уважаем, ценим и переживаем за него в этой ситуации. Мы знаем его как отзывчивого врача, который жил роддомом. Когда случались критические ситуации, всегда вызвали Ругина и он прилетал пулей. Если в отделении были тяжёлые пациентки, он всегда звонил и интересовался их самочувствием. Поэтому такое обвинение – это просто нелепо. 

- Знаю Александра Ивановича с 2005 года, - говорит наша коллега журналист Ирина ЛИЧУТИНА. – Мы были соседями. Когда я забеременела старшим ребёнком, он поддерживал меня, давал советы. Мы уже давно разъехались, но тёплые отношения сохранили. Абсолютно уверена в его невиновности. 

Судебное заседание, на котором будет оглашён приговор по этому делу, состоится в следующую среду, 19 декабря. Напомним, гособвинитель настаивает на том, чтобы Александру Ругину назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Докторов Жуковской ЦРБ прокурор просит приговорить к 4 годам колонии общего режима и одному году ограничения свободы. Адвокаты подсудимых настаивают на оправдательном приговоре.

Фото: издание Med2Med.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: общество
Еще новости из рубрики «Общество»

«Наташа» выросла на грядке 09.12.2018 21:30

Калужскую «Точку кипения» признали одной из лучших в стране 07.12.2018 08:56

Вслед за аэропортами калужане предлагают переименовать вокзалы и детские сады 06.12.2018 12:25

Дело врачей: «Ругин не мог посоветовать убить ребёнка» 05.12.2018 21:30

У местных компаний ответственность перед городом выше 05.12.2018 12:04


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 13 декабря, 18:30
Презентация компании CITILIFE
Калуга
пт 14 декабря, 19:00
Праздник музыки "Закажи музыку и катайся"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
пт 21 декабря, 19:00
Каrаоке party
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
вт 25 декабря, 19:00
Праздник «Семейное Christmas Party»
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
ср 02 января, 11:00
Интерактивный спектакль "Новогодние приключения Ивана-Стрельца"
Орион, КЗТА

Для детей

ср 12 декабря, 14:30
Новогодние мастер-классы
Дом мастеров
пт 14 декабря, 10:00
«Космоспасение Деда Мороза»
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
сб 15 декабря, 17:00
Новогодние спектакли от Чемоданного - кукольного театра "Карусель"
Калуга
чт 20 декабря, 10:00
Новогодний утренник и спектакль «Пастушка и трубочист»
Орион, КЗТА

Концерты

ср 12 декабря, 19:00
Михаил Шуфутинский, юбилейный концерт
Филармония
ср 12 декабря, 19:00
Концертная программа «Мы с песнями рождаемся»
Филармония
ср 12 декабря, 19:00
Александр Серов
Арена КТЗ, ДК
чт 13 декабря, 20:00
План Ломоносова
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Щелкунчик и четыре королевства
Ральф против интернета
Хроники хищных городов
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Блоги компаний

Сбербанк поднимает верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет

07 дек 2018 12:04
Новости компаний

В ЕСИА зарегистрировано более половины населения Калужской области

Очки Silhouette — премиальная продукция австрийского бренда в интернет-магазине «Слепая курица»

Выбрать оригинальный подарок к Новому году легко с помощью Россельхозбанка

«Ростелеком» дополнил «Онлайн-кассу» фискальным накопителем на 36 месяцев

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Ассортимент товаров собственного производства от компании «Торговое оборудование»

Мебель в стиле барокко из Италии – для истинных ценителей роскоши

12 шагов: система лечения от наркозависимости

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.