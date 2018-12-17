Пропавшую женщину нашли живой

Как мы уже рассказывали, в среду, 12 декабря, в посёлке Железнодорожников на территории Калуги ушла из дома и не вернулась 63-летняя Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Поздно вечером 15 декабря в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» сообщили, что женщину нашли живой. С ней всё в порядке. Где именно она провела три дня, не сообщается.

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