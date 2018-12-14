Женщина пропала в Калуге

В среду, 12 декабря, в посёлке Железнодорожников на территории Калуги ушла из дома и не вернулась 63-летняя Татьяна КУЗНЕЦОВА. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост – 155 см,

Короткие светло-русые волосы,

Коричневая куртка ниже колен,

Серая кофта,

Тёмно-синие спортивные штаны,

Чёрные ботинки,

Чёрная шапка.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.