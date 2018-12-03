Заброшенные заводские помещения предложили переделать под ясли

В нашей области на очереди в ясли стоят 1300 малышей. Об этом сообщили в понедельник, 3 декабря, на координационном заседании в областном правительстве. Наиболее остро стоит проблема в Калуге, Обнинске, Дзержинском, Жуковском, Боровском районах.

- Мы разработали план решения проблемы до 2021 года. Заключили соглашение с федеральным министерством образования по предоставлении субсидии, - рассказал министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ. - Поэтапно, в течение трёх лет, эта проблема будет решена.

Министр добавил, что возникают сложности с размещением детских садов на первых этажах многоэтажек, так как не хватает прогулочной зоны для детей, ряд домов находится вблизи от дорог.

- Мы выбираем территории, где эти проблемы отсутствуют или их можно решить, - рассказал Аникеев.

- У нас сегодня на предприятиях оборонно-промышленного комплекса административно-бытовые корпуса наполовину пустуют, - отметил губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

Аникеев сообщил, что категорически запрещено размещать сады и ясли в промышленной зоне.

- Вот смотрите, какая же это промзона! Допустим, КЭМЗ, административно-бытовой комплекс стоит совершенно не в промзоне - выходит на улицу. Здесь прогулочную площадку можно организовать в сторону города. Ну, посмотрите... КАДВИ, стоит корпус, тоже самое. Таких полно! Люди приехали на работу, заодно детишек с собой привезли. Удобно. Нет, мы обязательно будет цепляться за какие-то формальные вещи.

Министр образования и науки обещал проработать этот вопрос.