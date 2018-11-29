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Новый налог: калужский бюджет планирует получить 20 миллионов

29.11.2018 11:40 47 4888 Дмитрий Ивьев
Новый налог: калужский бюджет планирует получить 20 миллионов

В среду, 28 ноября, Калужская область официально вошла в группу из четырёх регионов, где с 2019 года вводится налог для самозанятых граждан. Соответствующий документ подписал президент Владимир ПУТИН.

Принятие закона прокомментировали власти области. Губернатор Анатолий АРТАМОНОВ в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что человек, который не платит налоги, не имеет морального права рассчитывать на поддержку государства.

- Эта гаражная экономика самозанятых – это люди, которые морально чувствуют себя не совсем внутри общества, - приводит его слова издание. - Человек, когда находится в социуме, он понимает, что он отчисляет какие-то средства и вправе рассчитывать, чтобы о нем самом и его детях заботились. А если человек вроде как работает, но никакой никуда копейки не вносит, да – он может, конечно, как гражданин страны сказать: «Вы обязаны, давайте, помогайте». Но морального-то права он не имеет. Он находится не наравне с остальными членами общества. Любого нормального человека это беспокоит. Когда он выходит из этой тени и вступает в отношения с государством, тогда появляется полный пакет его прав.

Глава региона считает, что самозанятые, когда начнут платить налоги, зауважают себя:

- Условно говоря: вы какие-то кофточки вязали или носки, машины клепали. Кто бы вас ни спросил: «А ты где работаешь?». «А я так, носки вяжу. А дальше отдаю перекупщику или сама пойду посижу с ними». Фактически нигде. Когда получаешь статус самозанятого – тогда уже все. Можно уже о самом себе думать с большей степенью уважения. Они получают моральное право от меня требовать всего того, что получают те, кто работает на других производствах.

Артамонов уточнил, что на первых порах область рассчитывает получить от зарегистрированных самозанятых граждан около 20 миллионов рублей отчислений, который попадут в бюджет, сообщает радиостанция.

Напомним, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане введут налог в размере 4% от дохода, полученного от работы (реализация товаров, работ, услуг, имущественных прав) с физическими лицами, и 6% - с юридическими лицами и ИП. В рамках экспериментального режима граждане освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц и не уплачивают НДС, за исключением ввоза товаров на территорию РФ. Платить налоги и выдавать клиентам чек можно будет с помощью мобильного приложения.

Уважаемые читатели! А как вы считаете, будет ли работать этот закон? Станут ли самозанятые регистрироваться, а власти наказывать тех, кто игнорирует эксперимент? Пишите в комментариях!


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Тэги: общество владимир путин анатолий артамонов
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