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Госдума поддержала введение нового налога в Калужской области

15.11.2018 17:19 3 2676 Дмитрий Ивьев
Госдума поддержала введение нового налога в Калужской области

В четверг, 15 ноября, депутаты Госдумы приняли в окончательном, третьем, чтении пакет законов о проведении в четырех регионах эксперимента по введению нового налога. Ранее его ещё называли налогом на самозанятых или налогом на нянечек и репетиторов.

Закон предполагает, что с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в республике Татарстан будет введен налог на профессиональный доход.

Налоговая ставка устанавливается в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам и 6% в отношении доходов, полученных от реализации индивидуальным предпринимателям и юрлицам. Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим, не более 2,4 миллиона рублей в год. Платить налог на доходы физических лиц при этом не придётся.

Новым режимом смогут воспользоваться физические лица, которые получают доходы от деятельности, в случае, если они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, сообщает «Интерфакс». ИП смогут по-новому работать, если их деятельность не требует обязательной регистрации.

В течение 10 лет проведения эксперимента установленные в нем изначально налоговые ставки не могут увеличиваться, также не может быть уменьшен предельный размер доходов.

Регистрацию самозанятых планируется проводить без визита в налоговый орган через мобильное приложение «Мой налог». Покупателю самозанятые должны будут предоставить чек с использованием мобильного приложения. Данные сразу же будут передаваться в налоговый орган. Если нарушить правила предоставления данных, оштрафуют сначала на 20% от стоимости оказанных услуг. При повторном нарушении – на 100%.

Несмотря на одобрение законопроекта большинством депутатов, некоторые народные избранники критически отозвались о проекте.

- Во-первых, мы не видим вот тех самых людей, кому нужно принятие данного закона, - приводит «Интерфакс» слова Олега ШЕИНА. - Ни я, никто из людей, присутствующих в этом зале, не получал, наверное, ни одного письма от населения с просьбой принять такое решение и такой закон. Второе: мы не видим, опять же, мотивации для самозанятых.

Он также отметил, что не просчитаны риски перетока ИП в самозанятые, что может привести к выпадению доходов местных и муниципальных бюджетов.

В свою очередь депутат Надежда МАКСИМОВА отметила, что принятие закона не преследует фискальных целей, именно поэтому эксперимент проводится в четырех регионах, которые являются донорами.

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Тэги: общество
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