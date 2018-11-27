Обзор недели: раздача тёплых вещей закончена

В среду, 28 ноября, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике редактор программы «Утро первых» ТРК «Ника» Мария ЛАЗАРЕВА делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично её.

Обзор недели

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ: Едва ли не в каждом обзоре приходится цитировать откровенные признания слуг народа. Хотелось бы уже от них отдохнуть — не дают. Сенатор Екатерина Лахова посочувствовала недоедающим россиянам и тут же приободрила… примером военных лет. — Я всё время думаю о тех, кто прошёл войну.­ О людях, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали как могли. И при этом какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?

Коллег Лахова предостерегла от дешёвого популизма:

— 3500 рублей в месяц — понятное дело, очень мало. Но как легко сказать, что надо поднять прожиточный минимум! Так говорят люди, которые неподготовленными приходят во власть.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов, комментируя собственный законопроект, обязывающий неработающих россиян самостоятельно платить взносы в Пенсионный фонд и на медицинское страхование, рассказал:

— На приём всё время приходят странные люди, жалуются, что у них по два-три высших образования, а они не могут найти работу.

Не там ищут, считает депутат. И посылает высокообразованных жалобщиков в маляры и грузчики — биржа, мол, ломится от таких вакансий.

— Все наверняка хотели бы работать в Госдуме. Кому это было очень надо, те и пошли в депутаты. А тем, кому это было почему-то не надо, тем не до жиру, идите на биржу труда, вас там переобучат из нефтехимика в маляра.

Сигнал чёткий: времена военные, холодные, голодные, а тёплые места все заняты — кормитесь и согревайтесь как-нибудь сами.

Одно нам осталось утешение — внешняя политика. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин решил проверить, были ли американцы на Луне. С Луны, кажется, не падал, тем не менее:

— Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были. Они говорят, что были. Мы проверим.

Жительница Карелии пожаловалась «ВКонтакте» своему губернатору Артуру Парфёнчикову на закрытие детсадов, и тот ей запросто ответил. Обращаться к нему бесполезно, написал губернатор, а о детях должен заботиться отец.

И поздравляем Бориса Гребенщикова: 65 лет! Мог бы выйти на пенсию даже по новому возрастному стандарту. Но нет — успешно трудится, у депутатов и чиновников на хлеб не просит. Кстати, в его предпоследнем альбоме есть песня «Губернатор».

«Губернатор, как сладко пахнет дым,

Уже недолго, губернатор,

Осталось оставаться молодым».

Новости. Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе Марии ЛАЗАРЕВОЙ, редактору программы «Утро первых» ТРК «Ника». — Открыла для себя книгу аргентинского писателя Николаса Шуффа «Видимые-невидимые друзья». Он работает в жанре мистического реализма, где грань между жизнью и фантазией не то что тонкая — её вовсе нет. Книга детская и очень симпатичная. Она о детях и животных, которых видят только дети и которые помогают своим маленьким друзьям преодолевать трудности, выручают в сложных ситуациях. При этом книга не преследует никаких дидактических целей. Она просто погружает читателя в мир прекрасных символов, полётов, бесконечной фантазии и волшебства.

— Насторожила новость о том, что частные клиники Калуги ждут тотальные проверки.

С одной стороны, очевидно, что здоровье — это та сфера, которой нужно уделять повышенное внимание и в которой всё должно быть на высочайшем уровне. Так что, если в частных клиниках всё хорошо, никаких проверок бояться не нужно. С другой стороны, само это слово — «проверка» — и контекст, в котором оно прозвучало, заставляют тревожиться: не последует ли за этим тотальное закрытие коммерческих лечебных учреждений? Я как потребитель хочу иметь выбор: либо я потрачу время на то, чтобы получить медицинскую услугу бесплатно, либо потрачу на неё деньги в частной клинике. На данном этапе время для меня ценнее.

— На днях Институт русского языка имени Пушкина назвал слово года: «шпиль».

По словам специалистов, оно стало одним из самых популярных и употребляемых в связи с историей об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эта новость меня удивила, потому что на втором месте оказалось слово «пенсионный» — и понятно почему. В общем, то ли я отстала от жизни, то ли Институт русского языка.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

3 декабря. 155 лет назад в Калуге в семье статского советника родился Владимир Яковлевич Муринов (1863–1919). Писатель, издатель. Похоронен на Пятницком кладбище. К сожалению, могила этого незаурядного человека была утеряна.



155 лет назад в Калуге в семье статского советника родился Владимир Яковлевич Муринов (1863–1919). Писатель, издатель. Похоронен на Пятницком кладбище. К сожалению, могила этого незаурядного человека была утеряна. 5 декабря. 215 лет назад родился Федор Иванович Тютчев (1803–1873). Русский поэт, один из крупнейших представителей русской философской лирики XIX века. Он несколько раз бывал в Козельском уезде Калужской губернии. Страстный почитатель народных песен, поэт желал поклониться праху Петра Васильевича Киреевского, похороненного в Оптиной Пустыни. Это желание он осуществил в 1871 году.



215 лет назад родился Федор Иванович Тютчев (1803–1873). Русский поэт, один из крупнейших представителей русской философской лирики XIX века. Он несколько раз бывал в Козельском уезде Калужской губернии. Страстный почитатель народных песен, поэт желал поклониться праху Петра Васильевича Киреевского, похороненного в Оптиной Пустыни. Это желание он осуществил в 1871 году. 7 декабря. 150 лет назад (1868) Шамиль с семь­ёй покинул Калугу. Пленённый глава горцев Дагестана и Чечни был поселён в городе Калуге 10 октября 1859 года. Он жил в отдельном доме по улице Пушкина, 4.



150 лет назад (1868) Шамиль с семь­ёй покинул Калугу. Пленённый глава горцев Дагестана и Чечни был поселён в городе Калуге 10 октября 1859 года. Он жил в отдельном доме по улице Пушкина, 4. 7 декабря. 115 лет назад родился Александр Ильич Лейпунский (07.12(24.11)1903–14.08.1972). Ученый, создатель отечественной школы ядерной физики, лауреат Ленинской премии (1960), Герой Социалистического труда (1963). Два десятилетия он посвятил созданию, становлению и развитию Физико-энергетического института в городе Обнинске. С 1996 года ФЭИ носит имя Лейпунского.

По материалам Областной библиотеки им. В. Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!