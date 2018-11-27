Пять лет ждут: в Турынино до сих пор не открылась детская поликлиника

Как мы рассказывали, в конце октября на улице Советской, 79, собирались ввести в эксплуатацию многоквартирный дом. По словам городских властей, застройщик божился, что всё успеет. Однако дом до сих пор не сдан.
- С застройщиком работаем, - прокомментировал ситуацию в понедельник, 26 ноября, городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Максимально его стимулируем, чтобы он свои обязательства исполнил, именно свои. Я поручение дал всё необходимое содействие ему оказывать. Могу сказать только одно: застройщик персонально, лично, сам обещал всё завершить, в очередной раз он свои обещания не сдержал. Мы эту ситуацию будем отслеживать. Сам лично, своими руками, к сожалению, я этот дом достроить не могу, потому что я не умею, не разбираюсь в строительстве. Застройщика будем мотивировать, в том числе используя наши возможности по другим объектам, где он ведёт работы.
В соцсетях негодуют калужане, купившие квартиры в новостройке.
- 85 семей не в силах больше платить за съемное жилье и ипотеку, - написала в группе «Калуга и калужане» Вероника ДИКОВА.
Напомним, что на первом этаже «свечки» разместят детскую поликлинику. Сейчас врачи принимают малышей в помещении Турбинного завода. Здание там аварийное: крыша протекает, стены мокрые, подняться с коляской просто невозможно – ступеньки разбитые. Собственник ремонт не делает, а городские чиновники вкладывать деньги в помещение, которое городу не принадлежит, не видят смысла. Одно время поликлинику в Турынино хотели закрыть, а всех детишек перевести в поликлинику № 1 на улице Никитина. Но мамам удалось добиться отмены этого решения.
Об открытии поликлиники на Советской говорили ещё в 2013 году. Тогда жителям микрорайона обещали, что она заработает в 2015 году.
Фото: «Этажи».
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