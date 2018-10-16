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Многострадальный дом в Турынино обещают сдать до 1 ноября

16.10.2018 11:29 3 895 Елена Французова
Многострадальный дом в Турынино обещают сдать до 1 ноября

В понедельник, 15 октября, на планёрке в горуправе обсудили строительство многоэтажного дома в Турынино-3 на улице Советской.  Напомним, что ещё в 2015 году на первом этаже этого дома должна была открыться детская поликлиника. Однако дом до сих пор не введён в эксплуатацию.

  - Собственник божился прямо, говорил: «Я клянусь, что к концу октября всё полностью введём. У меня всё готово, только подключение оформить», - сказал городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

Начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Юлия КОВТУН сообщила, что сейчас застройщик подготавливает все необходимые документы для сдачи дома.

- Очень значимый объект, на первом этаже разместят поликлинику, для города она необходима, - сказала Ковтун.

- Помогите этому нерадивому товарищу ввести дом в эксплуатацию в рамках законодательства. Этого все ждут. Не новой «свечки», ещё одного социального объекта, - добавил Разумовский.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: недвижимость здравоохранение
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