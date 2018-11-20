Обзор недели: хождение в народ

В среду, 21 ноября, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.
Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике телережиссёр Александр ОСИН делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.
Обзор недели
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Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:
Самая, на мой взгляд, перспективная сюжетная линия общественно-политической жизни прошлой недели началась на встрече Владимира Путина с лидером независимых (есть, оказывается, такие) профсоюзов Михаилом Шмаковым. По её итогам президент незамедлительно поручил премьер-министру провести анализ налоговой нагрузки на население — посильна она или всё-таки, как считает главный профорг, непосильна.
— Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам. Надо понимать, что там в реальной жизни происходит — не на бумажках, а в реальной жизни, — сказал Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к Медведеву.
Тревожный сигнал отраслям и регионам послан. По слухам, на следующий же день на местах проводились экстренные закрытые совещания на тему: «Как там народ, и что с ним, горемычным, делать».
Но, несмотря на то что президент по долгу службы (хотя злые языки говорят, что ради спасения рейтинга) призвал чиновников позаботиться о народе, чиновники по зову сердец продолжают говорить народу травмирующую правду.
Так, врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на встрече со студентами заявил:
— Если вас не устраивают цены, то это вы мало зарабатываете, а не цены высокие.
Официальные липецкие СМИ интерпретировали это высказывание как призыв к креативности и профессиональному росту. А неофициальные поставили его в контекст недавних скандальных заявлений чиновниц Соколовой и Глацких о физиологическом минимуме для россиян и о том, что государство молодёжи ничего не должно. И высказывание получило федеральный резонанс. Более того, студентка вуза, в котором проходила встреча, написала «ВКонтакте», что в СМИ опустили продолжение пассажа И. Артамонова. А далее он якобы сказал:
— И просить из бюджета вы ничего не должны — ни новых садиков, ни спортобъектов, ни дорог, так как если все просьбы выполнять, то бюджета не останется: слишком маленький, не Москвы уровень. И вообще, это не должно вас интересовать. Только искусственный интеллект и инвестиции в себя.
И правильно. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
И ещё. Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о смягчении 282-й «экстремистской» статьи УК. К уголовной ответственности предложено привлекать только заядлых «экстремистов», замеченных в «разжигании» более одного раза в год. Для одноразовых останется лишь административка. Один раз — не экстремист, как говорится.
Новости. Личный взгляд
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Что запомнилось на прошлой неделе телережиссёру Александру ОСИНУ.
— Много вопросов вызывает принятый 15 ноября Госдумой закон по введению нового налога для самозанятых.
С 1 января 2019 года он вводится в нескольких регионах страны, в том числе и в Калужской области. У меня есть небольшое хобби — я делаю блокноты. Доход от него достаточно условный. Пока не совсем понимаю, имеет ли смысл мне регистрироваться, и не получится ли так, что ради этих незначительных денег бумажек придётся собрать столько, что сам потом будешь не рад.
— 16 ноября аукционом Christie’s была продана за 90 млн. долларов картина британского художника Дэвида Хокни.
Это самая высокая оценка картины художника современности в истории аукционных торгов. Новость меня удивила: непонятно, за что люди платят такие огромные деньги. Лично мне картина не показалась какой-то выдающейся.
— Ещё одна новость, вызвавшая недоумение, — о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров подарил белый «Мерседес» 5-летнему мальчику, который отжался более 4 тыс. раз.
Мне кажется, в этом поступке есть некоторая доля абсурда. Талантливым детям нужно не дорогие машины дарить, а помогать развиваться.
— На прошлой неделе в Калуге состоялся IV Международный экологический форум «Сохраним планету вместе».
Губернатор Анатолий Артамонов заявил на нём, что к 2024 году объём захоронения отходов в нашей области должен снизиться как минимум вдвое, а число действующих полигонов уменьшится в 5 раз. С одной стороны, это, конечно, радует. С другой — пока не совсем понятно, как власти собираются достичь этой цели, если в регионе до сих пор нет ни одного мусороперерабатывающего завода.
А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!
Даты недели
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По материалам Областной библиотеки им. В. Г. Белинского.
А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!
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