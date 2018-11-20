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Обзор недели: хождение в народ

20.11.2018 21:30 0 268 Редакция
Обзор недели: хождение в народ

В среду, 21 ноября, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике телережиссёр Александр ОСИН делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.

Обзор недели

 

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ:

Самая, на мой взгляд, перспективная сюжетная линия общественно-политической жизни прошлой недели началась на встрече Владимира Путина с лидером независимых (есть, оказывается, такие) профсоюзов Михаилом Шмаковым. По её итогам президент незамедлительно поручил премьер-министру провести анализ налоговой нагрузки на население — посильна она или всё-таки, как считает главный профорг, непосильна.

— Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам. Надо понимать, что там в реальной жизни происходит — не на бумажках, а в реальной жизни, — сказал Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к Медведеву.

Тревожный сигнал отраслям и регионам послан. По слухам, на следующий же день на местах проводились экстренные закрытые совещания на тему: «Как там народ, и что с ним, горемычным, делать».

Но, несмотря на то что президент по долгу службы (хотя злые языки говорят, что ради спасения рейтинга) призвал чиновников позаботиться о народе, чиновники по зову сердец продолжают говорить народу травмирующую правду.

Так, врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на встрече со студентами заявил:

— Если вас не устраивают цены, то это вы мало зарабатываете, а не цены высокие.

Официальные липецкие СМИ интерпретировали это высказывание как призыв к креативности и профессиональному росту. А неофициальные поставили его в контекст недавних скандальных заявлений чиновниц Соколовой и Глацких о физиологическом минимуме для россиян и о том, что государство молодёжи ничего не должно. И высказывание получило федеральный резонанс. Более того, студентка вуза, в котором проходила встреча, написала «ВКонтакте», что в СМИ опустили продолжение пассажа И. Артамонова. А далее он якобы сказал:

— И просить из бюджета вы ничего не должны — ни новых садиков, ни спортобъектов, ни дорог, так как если все просьбы выполнять, то бюджета не останется: слишком маленький, не Москвы уровень. И вообще, это не должно вас интересовать. Только искусственный интеллект и инвестиции в себя.

И правильно. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

И ещё. Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о смягчении 282-й «экстремистской» статьи УК. К уголовной ответственности предложено привлекать только заядлых «экстремистов», замеченных в «разжигании» более одного раза в год. Для одноразовых останется лишь административка. Один раз — не экстремист, как говорится.

Новости. Личный взгляд

 

Что запомнилось на прошлой неделе телережиссёру Александру ОСИНУ.

— Много вопросов вызывает принятый 15 ноября Госдумой закон по введению нового налога для самозанятых.

С 1 января 2019 года он вводится в нескольких регионах страны, в том числе и в Калужской области. У меня есть небольшое хобби — я делаю блокноты. Доход от него достаточно условный. Пока не совсем понимаю, имеет ли смысл мне регистрироваться, и не получится ли так, что ради этих незначительных денег бумажек придётся собрать столько, что сам потом будешь не рад.

— 16 ноября аукционом Christie’s была продана за 90 млн. долларов картина британского художника Дэвида Хокни.

Это самая высокая оценка картины художника современности в истории аукционных торгов. Новость меня удивила: непонятно, за что люди платят такие огромные деньги. Лично мне картина не показалась какой-то выдающейся.

— Ещё одна новость, вызвавшая недоумение, — о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров подарил белый «Мерседес» 5-летнему мальчику, который отжался более 4 тыс. раз.

Мне кажется, в этом поступке есть некоторая доля абсурда. Талантливым детям нужно не дорогие машины дарить, а помогать развиваться.

— На прошлой неделе в Калуге состоялся IV Международный экологический форум «Сохраним планету вместе».

Губернатор Анатолий Артамонов заявил на нём, что к 2024 году объём захоронения отходов в нашей области должен снизиться как минимум вдвое, а число действующих полигонов уменьшится в 5 раз. С одной стороны, это, конечно, радует. С другой — пока не совсем понятно, как власти собираются достичь этой цели, если в регионе до сих пор нет ни одного мусороперерабатывающего завода.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

  • 25 ноября. 100 лет назад в деревне Алешня Козельского рай­она родился Иван Степанович Трубин (25.11.1918–22.07.1943). Герой Советского Союза (23.09.1943). Танкист Трубин похоронен у деревни Юдино Залегощенского района Орловской области, где 22 июля 1943 года принял свой последний бой. Именем Героя названы улицы в городе Козельске и посёлке Залегощь.
     
  • 27 ноября. 15 лет назад (2003) на здании Калужской областной научной библиотеки имени В. Г. Белинского была установлена мемориальная доска в память о выступлении здесь 21 мая 1998 года русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Исаевича Солженицына.
     
  • 28 ноября. 115 лет (1903) исполнилось Калужской областной школе-интернату для слабослышащих детей.
     
  • 28 ноября. 20 лет назад (1998) создано инновационное фармокологическое предприятие Обнинска НПП «Медбиофарм».
     
  • 1 ноября. 400 лет назад (1618) Калуга была взята казаками гетмана Коношевича-Сагайдачного. После длительной осады гетман занял острог и крепость, где укрывались посадские люди. 1 декабря он покинул Калугу, оставив разорённый город.
     
  • 1 ноября. 230 лет назад в сельце Железняки Калужского уезда родился Макарий (Михаил Николаевич Иванов) 1.12(20.11).1788–19(7).09.1860). Оптинский старец, иеросхимонах, просветитель, духовный наставник братьев Киреевских, переводчик свято-отеческих сочинений. Умер в Козельской Введенской Оптиной пустыни.
     
  • 1 ноября. 95 лет назад в городе Павлодаре Днепропетровской области родился Исаак Самуилович Вайнштейн. Композитор, дирижёр и педагог. С февраля 1976 года жил в Калуге.
     
  • 1 ноября. 60 лет назад (1958) начались спектакли в новом современном здании Калужского государственного драматического театра им. А. В. Луначарского (пл. Театральная, 6). Автор архитектурного проекта — академик архитектуры И. В. Жолтовский и архитекторы А. П. Максимов, Г. В. Неприенко.

По материалам Областной библиотеки им. В. Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!


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Автор:

Редакция 
Тэги: общество
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