Обзор недели: хождение в народ

В среду, 21 ноября, в продажу поступит очередной номер «Калужского перекрестка», и мы начинаем публиковать на нашем сайте самые интересные материалы из свежего выпуска.

Сначала познакомим вас с постоянными рубриками: «Обзор недели», «Новости. Личный взгляд» и «Даты недели». В первом материале редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ рассказывает читателям о событиях прошлой недели, которые запомнились ему. Во второй рубрике телережиссёр Александр ОСИН делится тем, какие новости ушедшей недели зацепили лично его.

Обзор недели

Редактор «Комсомольской правды-Калуга» Алексей ЗАЙЦЕВ: Самая, на мой взгляд, перспективная сюжетная линия общественно-политической жизни прошлой недели началась на встрече Владимира Путина с лидером независимых (есть, оказывается, такие) профсоюзов Михаилом Шмаковым. По её итогам президент незамедлительно поручил премьер-министру провести анализ налоговой нагрузки на население — посильна она или всё-таки, как считает главный профорг, непосильна. — Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам. Надо понимать, что там в реальной жизни происходит — не на бумажках, а в реальной жизни, — сказал Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к Медведеву.

Тревожный сигнал отраслям и регионам послан. По слухам, на следующий же день на местах проводились экстренные закрытые совещания на тему: «Как там народ, и что с ним, горемычным, делать».

Но, несмотря на то что президент по долгу службы (хотя злые языки говорят, что ради спасения рейтинга) призвал чиновников позаботиться о народе, чиновники по зову сердец продолжают говорить народу травмирующую правду.

Так, врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на встрече со студентами заявил:

— Если вас не устраивают цены, то это вы мало зарабатываете, а не цены высокие.

Официальные липецкие СМИ интерпретировали это высказывание как призыв к креативности и профессиональному росту. А неофициальные поставили его в контекст недавних скандальных заявлений чиновниц Соколовой и Глацких о физиологическом минимуме для россиян и о том, что государство молодёжи ничего не должно. И высказывание получило федеральный резонанс. Более того, студентка вуза, в котором проходила встреча, написала «ВКонтакте», что в СМИ опустили продолжение пассажа И. Артамонова. А далее он якобы сказал:

— И просить из бюджета вы ничего не должны — ни новых садиков, ни спортобъектов, ни дорог, так как если все просьбы выполнять, то бюджета не останется: слишком маленький, не Москвы уровень. И вообще, это не должно вас интересовать. Только искусственный интеллект и инвестиции в себя.

И правильно. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

И ещё. Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о смягчении 282-й «экстремистской» статьи УК. К уголовной ответственности предложено привлекать только заядлых «экстремистов», замеченных в «разжигании» более одного раза в год. Для одноразовых останется лишь административка. Один раз — не экстремист, как говорится.

Новости. Личный взгляд

Что запомнилось на прошлой неделе телережиссёру Александру ОСИНУ. — Много вопросов вызывает принятый 15 ноября Госдумой закон по введению нового налога для самозанятых. С 1 января 2019 года он вводится в нескольких регионах страны, в том числе и в Калужской области. У меня есть небольшое хобби — я делаю блокноты. Доход от него достаточно условный. Пока не совсем понимаю, имеет ли смысл мне регистрироваться, и не получится ли так, что ради этих незначительных денег бумажек придётся собрать столько, что сам потом будешь не рад.

— 16 ноября аукционом Christie’s была продана за 90 млн. долларов картина британского художника Дэвида Хокни.

Это самая высокая оценка картины художника современности в истории аукционных торгов. Новость меня удивила: непонятно, за что люди платят такие огромные деньги. Лично мне картина не показалась какой-то выдающейся.

— Ещё одна новость, вызвавшая недоумение, — о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров подарил белый «Мерседес» 5-летнему мальчику, который отжался более 4 тыс. раз.

Мне кажется, в этом поступке есть некоторая доля абсурда. Талантливым детям нужно не дорогие машины дарить, а помогать развиваться.

— На прошлой неделе в Калуге состоялся IV Международный экологический форум «Сохраним планету вместе».

Губернатор Анатолий Артамонов заявил на нём, что к 2024 году объём захоронения отходов в нашей области должен снизиться как минимум вдвое, а число действующих полигонов уменьшится в 5 раз. С одной стороны, это, конечно, радует. С другой — пока не совсем понятно, как власти собираются достичь этой цели, если в регионе до сих пор нет ни одного мусороперерабатывающего завода.

А какие новости прошлой недели запомнились вам? Пишите в комментариях!

Даты недели

25 ноября. 100 лет назад в деревне Алешня Козельского рай­она родился Иван Степанович Трубин (25.11.1918–22.07.1943). Герой Советского Союза (23.09.1943). Танкист Трубин похоронен у деревни Юдино Залегощенского района Орловской области, где 22 июля 1943 года принял свой последний бой. Именем Героя названы улицы в городе Козельске и посёлке Залегощь.



100 лет назад в деревне Алешня Козельского рай­она родился Иван Степанович Трубин (25.11.1918–22.07.1943). Герой Советского Союза (23.09.1943). Танкист Трубин похоронен у деревни Юдино Залегощенского района Орловской области, где 22 июля 1943 года принял свой последний бой. Именем Героя названы улицы в городе Козельске и посёлке Залегощь. 27 ноября. 15 лет назад (2003) на здании Калужской областной научной библиотеки имени В. Г. Белинского была установлена мемориальная доска в память о выступлении здесь 21 мая 1998 года русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Исаевича Солженицына.



15 лет назад (2003) на здании Калужской областной научной библиотеки имени В. Г. Белинского была установлена мемориальная доска в память о выступлении здесь 21 мая 1998 года русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Исаевича Солженицына. 28 ноября. 115 лет (1903) исполнилось Калужской областной школе-интернату для слабослышащих детей.



115 лет (1903) исполнилось Калужской областной школе-интернату для слабослышащих детей. 28 ноября. 20 лет назад (1998) создано инновационное фармокологическое предприятие Обнинска НПП «Медбиофарм».



20 лет назад (1998) создано инновационное фармокологическое предприятие Обнинска НПП «Медбиофарм». 1 ноября. 400 лет назад (1618) Калуга была взята казаками гетмана Коношевича-Сагайдачного. После длительной осады гетман занял острог и крепость, где укрывались посадские люди. 1 декабря он покинул Калугу, оставив разорённый город.



400 лет назад (1618) Калуга была взята казаками гетмана Коношевича-Сагайдачного. После длительной осады гетман занял острог и крепость, где укрывались посадские люди. 1 декабря он покинул Калугу, оставив разорённый город. 1 ноября. 230 лет назад в сельце Железняки Калужского уезда родился Макарий (Михаил Николаевич Иванов) 1.12(20.11).1788–19(7).09.1860). Оптинский старец, иеросхимонах, просветитель, духовный наставник братьев Киреевских, переводчик свято-отеческих сочинений. Умер в Козельской Введенской Оптиной пустыни.



230 лет назад в сельце Железняки Калужского уезда родился Макарий (Михаил Николаевич Иванов) 1.12(20.11).1788–19(7).09.1860). Оптинский старец, иеросхимонах, просветитель, духовный наставник братьев Киреевских, переводчик свято-отеческих сочинений. Умер в Козельской Введенской Оптиной пустыни. 1 ноября . 95 лет назад в городе Павлодаре Днепропетровской области родился Исаак Самуилович Вайнштейн. Композитор, дирижёр и педагог. С февраля 1976 года жил в Калуге.



. 95 лет назад в городе Павлодаре Днепропетровской области родился Исаак Самуилович Вайнштейн. Композитор, дирижёр и педагог. С февраля 1976 года жил в Калуге. 1 ноября. 60 лет назад (1958) начались спектакли в новом современном здании Калужского государственного драматического театра им. А. В. Луначарского (пл. Театральная, 6). Автор архитектурного проекта — академик архитектуры И. В. Жолтовский и архитекторы А. П. Максимов, Г. В. Неприенко.

По материалам Областной библиотеки им. В. Г. Белинского.

А какие исторические факты, связанные с Калугой и Калужской областью и не попавшие в эту подборку, известны вам? Пишите в комментариях!