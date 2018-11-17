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Мальмё: город, который смог

17.11.2018 21:30 1 210 Даниил Марченко
Мальмё: город, который смог

Закрученный небоскрёб, общественные огороды и прочие прелести третьего по величине города Швеции.

Сергей работает в датской фармацевтической компании в Калужской области и регулярно бывает в командировках в Копенгагене, но полюбить этот город так и не смог.

— Это классный, красивый город, но меня почему-то смущает его столичность, открыточность. К тому же он ассоциируется у меня с работой, поэтому, когда появился свободный день, захотелось провести его где-нибудь ещё. И самым очевидным вариантом стал Мальмё — добраться туда из Копенгагена можно всего за 40 минут, а билет обойдётся в 800 рублей. К тому же эти города соединяет очень красивый Эресун­нский мост, который я тоже хотел увидеть. Поэтому мы с коллегой по работе недолго думая сели в поезд до Швеции.

Сады и небоскрёб

— На первый взгляд Мальмё показался типичным скандинавским городком с застройкой, напоминающей петербургские доходные дома начала прошлого века. Мы  немного погуляли по старому городу и дошли до местного замка, в котором находится что-то вроде краеведческого музея. Там  оказалось очень классно, это настоящий уголок природы в центре города, с каналами и садами. В парке разбиты так называемые общественные огороды, где люди выращивают овощи, которые потом отправляются в различные интернаты и прочие благотворительные заведения. Очень уютное место для  неспешного отдыха. Потом мы вышли к реке, где у пристани стоят маленькие яхты и моторные лодки и откуда открывается лучший вид на главную достопримечательность Мальмё — башню «Turning Torso» живого классика современной архитектуры Сантьяго Калатравы. Это самое высокое жилое здание в Скандинавии. Выглядит башня очень эффектно, но внутрь попасть нельзя, да и никакой смотровой площадки там, как ни странно, нет. Мне кажется, что жить там не очень комфортно: из-за изогнутой формы здания вокруг постоянно слышен свист ветра — даже в довольно спокойную погоду.

Район вокруг башни сначала вызвал разочарование — это оказалась довольно скучная застройка 60–70-х­ годов, выглядящая, почти как любой русский «спальник». Но если пройти немного дальше, то и архитектура, и общественные пространства становятся интереснее. Везде стоят столы для настольного тенниса, часто встречаются уличные мангалы. Здания выглядят стильно и минималистично. Очень непривычно было видеть в домах панорамные окна на первом этаже. Причём задёргивать занавески там не принято, так что запросто можно увидеть, какие хлопья кто предпочитает на завтрак. А ещё там есть место, откуда неожиданно открывается великолепный вид на Эресуннский пролив и мост.

Город-мотиватор

— Вообще Мальмё — это город, который смог. Он  очень невыгодно расположен: рядом огромная агломерация, визы не нужны, поэтому люди вполне могли бы ездить работать в Данию. Но Мальмё не превратился в спальный район Копенгагена. Кроме того, здесь отвратительная погода: холодно, ветрено, воздух очень влажный.

Раньше город жил за счёт верфей, но теперь нет такой потребности в кораблях, поэтому их сносят. Та же башня Калатравы построена на бывших верфях. Но после развала традиционной экономики город не стал загнивать, здесь с нуля организовали IT-кластер, построили один из лучших в стране университетов. То есть у Мальмё все те же проблемы, что и у любого города центральной России: плохой климат, рядом богатая столица, традиционное производство в упадке, но только шведский городок вопреки всему процветает.

Здесь очень развита велоинфраструктура — везде дорожки, парковки. Конечно, масштаб не такой, как  в том же Копенгагене, но всё равно впечатляет.

Милый дух провинциальной Европы

— Ещё мне очень понравилось местное кладбище. В Европе вообще это не такое скорбное место, как у нас, скорее, оно похоже на парк — там устраивают свидания, гуляют с детьми, сидят на лавочках. А главное отличие, на мой взгляд, в том, что у них не принято ставить оградки, из-за которых российские кладбища сверху похожи на «поле для  сапёра».

Мальмё оказался сравнительно недорогим городом, особенно на фоне Копенгагена. Приезжая в Швецию, ожидаешь увидеть огромные ценники, но на самом деле продукты здесь ненамного дороже, чем в России. И если в Дании ты считаешь себя абсолютно нищим, то в Швеции — просто бедным.

В Дании нет никаких запретов на распитие алкоголя на улице, всё делается в открытую. И когда мы спросили у местных, нужно ли прятать бутылку в пакет, они рассмеялись и предположили, что мы пересмотрели американских фильмов. Но это всё же другая страна, поэтому законы могут серьёзно отличаться, и на всякий случай мы решили выяснить это у местных. Подходим к солидному мужчине лет 50 на вид, задаём вопрос и получаем исчерпывающий ответ: «Молодые люди, в Швеции это зависит от района города, в котором вы находитесь. Некоторые муниципалитеты разрешают распивать спиртные напитки на своей территории, в других же это строго запрещено. Если  вам интересно моё мнение, то я бы не советовал этого делать. В противном случае у вас могут возникнуть проблемы с законом». Видимо, это был какой-то телохранитель, потому что потом мы увидели, что на нём бронежилет, а на поясе — кобура с пистолетом.

А вообще Мальмё показался мне очень приятным городом. Здесь царит милый дух провинциальной Европы, который мне гораздо ближе шумных туристических центров. При этом в Мальмё отличная современная архитектура, которая органично сочетается с типичной исторической застройкой скандинавских городов. А временами здешние кварталы казались какой-то параллельной вселенной ­победившей урбанистики.

Историческая и современная архитектура в Мальмё прекрасно сосуществуют.

Велосипеды — неотъемлемая часть шведского образа жизни.

На фасадах — минимум «визуального шума».

Башня «Turning Torso» Сантьяго Калатравы сразу же стала новой достопримечательностью Мальмё.

Типичная старая застройка скандинавского городка.

15 минут от центра — и вы уже на природе.

Кладбище — одно из любимых мест горожан для прогулок.

Шведы, как и все скандинавы, очень любят отдыхать у воды.

Эта статья была опубликована в №46 газеты «Калужский перекрёсток» от 14.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.


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Тэги: общество туризм
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