Калужан спросят, нужен ли городу свой собственный бренд

В следующую среду, 21 ноября, в 17:00 на площадке «Точка кипения» пройдёт дискуссия на тему: «Нужен ли Калуге современный бренд?» Инициаторами встречи выступила команда «Точки».

- На открытии «Точки кипения» в августе состоялась встреча за «круглым столом» по туризму, который определил несколько приоритетов в развитии туристического потенциала города, - прокомментировал нашему изданию один из активистов проекта Яков КАЗАЦКИЙ. – Городская управа готова выделить на это из своего бюджета порядка 600 тысяч рублей. В качестве одного из вариантов обсуждалось создание для Калуги современного логотипа, некоего фирменного стиля, который затем найдёт отражение в городском дизайне. В нём будут выдержаны сувенирная продукция, буклеты, навигация, таблички на домах, одежда и т.д.

Организаторы приглашают на встречу активных горожан, а также представителей профессиональных сообществ: специалистов в области туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса.

- На встрече мы обсудим, как наилучшим образом организовать работу по созданию бренда Калуги, - продолжает Яков Казацкий, - кто может составить бренд-сообщество нашего города, а также приведём успешные примеры брендинга территорий и расскажем, что они дали городам.

Будет реализована эта инициатива или какая-то другая, зависит от горожан. Если они идею одобрят, то работа над созданием бренда Калуги начнётся и будет реализована уже в 2019 году.

Добавим, виртуальная дискуссия на эту тему уже развернулась в социальных сетях. Мнения людей разделились. «Калуге нужны нормальные решетки канализаций на дорогах, нормальное водоснабжение и приемлемое качество воды. Калуге нужны удобный железнодорожный вокзал и продуктовый рынок, - считают они. – Бренд Калуге нужен в самую последнюю очередь, когда все проблемы будут решены».

Впрочем, многие горожане предложение команды проекта «Точка кипения» поддерживают: «Области и города конкурируют за туристов и инвесторов, поэтому бренд обязательно нужен. Без чёткой идентификации и лёгкой узнаваемости в глобальном мире денег не заработать».

При этом сторонники идеи подчёркивают, что бренд должен ложиться на контент самоиндентификации города и быть подкреплён реальным финансированием мероприятий и действий. В противном случае город рискует получить дорогую обёртку, за которой ничего не стоит.

Напомним, у Калужской области бренд существует с 2011 года. Тогда его создание обошлось примерно в 1,5 миллиона рублей.

Уважаемые читатели!

Как вы считаете, нужен ли Калуге свой собственный фирменный стиль? Что конкретно вы предложили бы забрендировать?