Откровения Игоря Корнилова: театр, самолёты, девушки

С 2016 года Игорь Корнилов ещё и пилот малой авиации.

Многие знают Игоря Корнилова как актёра Калужского драмтеатра, теле- и радиоведущего, а также как главного Деда Мороза области. И не подозревают, что он рекордсмен Книги рекордов России за самый длинный эфир на свежем воздухе и пилот малой авиации.

Самолёт хоть и маленький, одномоторный, но может и в облаках полетать.

Из официантов — в премьер-министры

28 октября в театре шёл спектакль «№ 13». Он идёт уже 12 лет, а билетов всё равно не достать. Зрители хохочут до слёз. Действие известной комедии Рэя Куни разворачивается в гостиничных апартаментах. Помощник премьер-министра, находясь с любовницей в номере, обнаруживает в окне труп мужчины. Герои начинают метаться, что-то делать, чтобы отвести от себя подозрения, но при этом запутываются ещё больше. «Труп» вдруг оказывает живым, но потерявшим память. В номер постоянно приходят какие-то люди: управляющий отелем, муж любовницы, жена помощника премьер-министра, официант, который за разные услуги выманивает деньги… Но по законам жанра всё заканчивается хорошо.

В этот раз вновь был аншлаг, и зрители даже не догадывались, что творилось за кулисами. Артисты волновались, как на премьере: в составе произошла замена. Главную роль — помощника премьер-министра, которого на протяжении многих лет великолепно играл народный артист России Виталий Логвиновский, — исполнил Игорь Корнилов.

— В спектакле «№ 13» я временно заменяю Логвиновского, который немного приболел, — рассказывает Игорь. — Ввёлся на главную роль буквально за 10 дней, для меня это был самый сложный ввод за всю мою актёрскую карьеру. За неделю пришлось выучить 50 страниц текста. Но сначала его надо было найти: спектакль идёт давно, и текст никому не нужен. И был он только ­­у Логвиновского. Мне повезло! Но старая школа учила делать в тексте пометки. У Виталия Степановича как у хорошего артиста было исписано всё! Я открываю текст и понимаю: единственное, что могу прочитать, — это название пьесы. Примерно неделя ушла на то, чтобы всё расшифровать. Хорошо ещё, что сохранилась запись 2006 года, которая, правда, обрывается на половине 2-го акта. Ну и по своим воспоминаниям собрали общими усилиями текст. Комедия положений — очень специфический жанр… Текст мелкий, как бисер, реплики, как пули: ты — мне, я — тебе. Просто рикошетами отлетают! Важно каждое слово. Любая брошенная мимо реплика может моментально увести спектакль с нужного пути. Выучить такой текст дома нереально. А репетировать было не с кем: многие актёры оказались заняты подготовкой другого спектакля. Я репетировал с одним нашим артистом, который исполнял все роли, ходил с текстом и кидал мне реплики. Работали днём и ночью у него дома. Я уходил от него и в 2 часа ночи, и в 4 утра… Ну и была пара общих репетиций. То, что спектакль получился, конечно, заслуга всей команды. Наша общая победа. Но самое интересное, что в этой постановке я играл с самого начала официанта, потом — управляющего, а теперь — помощника премьер-министра. Видите, какой у меня произошёл карьерный рост!

— А с чего началась твоя собственная театральная карьера?

— В 1997 году в наш класс прямо на уроке зашёл человек и пригласил всех желающих заниматься в театре «Салют» при Дворце пионеров. Несколько человек откликнулись, а я сказал, что это полная ерунда, несерьёзно и вообще не мужское дело. Тогда я увлекался спортом: футболом, картингом… Но мой закадычный друг Александр Тимарев стал там заниматься. А я бегал к нему. Просто сидел, ждал, смотрел, что они там делают. Иногда меня просили что-то подержать, помочь с декорациями. Я и сам не заметил, как втянулся — тоже стал заниматься в «Салюте».

— Ты закончил РАТИ и стал работать в драмтеатре. Как об этом вспоминаешь сегодня?

— Некоторые врываются в театральный мир сразу, я же входил очень аккуратно — наверное, от скромности и закомплексованности. У меня куча комплексов до сих пор — клянусь, это правда! Но я борюсь с ними. Моей первой большой работой стал спектакль «Дикарь», который поставил Александр Баранников. Премьера, открытие сезона, да ещё и главная роль! Весь бомонд собрался. Этот спектакль был важным ещё и потому, что когда-то его ставил легендарный режиссёр Калужского драмтеатра Роман Соколов. Главную роль тогда играл Геннадий Рогов, который приехал и на нашу премьеру. Так что поводов трястись у меня было много. Но всё прошло хорошо. И «Дикарь» идёт уже много лет.

«Готовлюсь к Новому году»

— Скоро Новый год. Когда в Калугу приедет Дед Мороз?

— 22 декабря Дедушка поедет по городу, откроет новогоднюю резиденцию. Надеюсь, будет лежать снег. Но в любом случае праздничное настроение создаём мы сами. С 2005 года я главный Дед Мороз области. Это очень ответственно: и дети, и взрослые должны поверить в волшебство. Я уже потихоньку готовлюсь к Новому году. Достал убранный на лето костюм, который сшит на заказ, украшен стразами Swarovski и лебяжьим пухом. Упаковываю конфеты и подарки…

— В новогодние дни у Деда Мороза много дел. Где берёшь силы?

— Новый год для меня насколько весёлый, настолько и сложный праздник. Много мероприятий. Обычно 31 декабря мы едем в больницы к детям. И я надеюсь, что встреча с Дедом Морозом даст им импульс к выздоровлению. В палатах есть окошечки, и ты видишь, как ребёнок сидит с мамой, машинку взад-вперед катает, а глазки совсем потухшие. Но потом поворачивается, видит Деда Мороза — и глаза загораются. И у родителей тоже. Это приятно! Происходит обмен положительной энергией. Ты даришь людям праздник, а они тебе — позитивные эмоции. Это дорогого стоит! Хочется, чтобы праздник запомнился, потому что, когда ко мне единственный раз в жизни приходил Дед Мороз, я помню.

«Калуга, готовься к празднику! Встречаемся 22 декабря!»

За штурвалом

— Когда я узнала, что ты управляешь самолётом, была в лёгком шоке…

— Это ещё один ответ на вопрос, откуда брать силы. В 2016 году мы снимали передачу про аэродром «Хатёнки» под Козельском, где располагается авиаклуб «Нормандия – Неман». Именно там в 1943 году зародилась дружба русских и французов. Отсюда взлетали самолёты знаменитой эскадрильи «Нормандия», которые бились с немцами. После форсирования реки Неман эскадрилья стала называться «Нормандия – Неман».

Я всегда боялся летать. Помню свой первый полёт за границу, на отдых в Турцию. Это жуть! И если бы тогда мне сказали, что скоро я буду сам управлять самолётом, ни за что не поверил бы! Да, страшно, но надо себя перебарывать. Как раньше говорили наши педагоги: «Очень бережно себя несёте, расплескать боитесь». И я пошёл заниматься в этот авиаклуб. Летал с инструктором. Выполнил подготовительную программу — 42 часа — и вышел в самостоятельный полёт.

— Что это за самолёты?

— Чешский одномоторный спортивный NG-4. Он двухместный, сидят там не друг за другом, а рядом — это удобно, можно общаться. Поднимаешься и на километр, и на полтора! Можно и в облаках полетать… Самолёт не предназначен для высшего пилотажа, но на нём можно выполнить какие-то интересные фигуры: пикирование, боевой разворот, глубокий вираж… Это захватывает! Ты чувствуешь, как на положительной перегрузке тебя вдавливает в кресло. А на отрицательной испытываешь на секунду состояние невесомости…

«Полёты вырывают из обыденности — это лучший отдых!»

— Теперь летать не страшно?

— Наоборот, мне очень нравится. Всё отрабатывается: взлёт, посадка, вираж с креном в 30 градусов, полёт по кругам. Надо знать аэродинамику, метеорологию, учитывать много разных моментов… При штилевом расчёте ты снижаешься определённым образом. Если ветер слева от тебя под углом 45 градусов, штилевые расчёты не действуют, надо другой крен создавать, иначе в полосу не попадёшь. Для этого учатся. И летаем круглый год, по погоде.

— Первый самостоятельный вылет — каким он был?

— Неожиданным. Произошло это два года назад, в сентябре. Я полетал с инструктором, и вдруг он говорит: «Всё, лети один». Я: «Как? Подожди, может, подойдём кофейку попьём!» Он: «Приземлишься — обсудим». И вышел из самолёта. И правильно сделал, потому что, чем больше человек себя накручивает, тем хуже. Я полетел… И получилось. Потом уже и случаи происходили интересные. Однажды при сильном ветре не получалось приземлиться — чуть не пере­вернулся. Самолёт легкий. Шасси уже почти коснулись земли — и вдруг резкий порыв ветра. Я едва крылом не зацепил землю. Самолёт стало уносить в поле. Хорошо, что дал газа. Ручку сразу на себя — и взлетел вверх, ушёл на второй круг. Кстати, в авиации уход на второй круг говорит о профессионализме пилота, который не будет рисковать. Это только приветствуется.

— А часто удаётся полетать?

— Я стараюсь приезжать на аэродром каждые выходные. Для меня это некий мини-отпуск. Из своей театрально-шоубизнесовой среды я попадаю в другой мир. Бывает, весь день не вылезаешь из самолёта, некогда даже бутерброд съесть. Но потом выходишь, садишься на кухне в клубе — за чашкой чая поговорить с пилотами за жизнь… Ты еле живой, но это приятная усталость.

Самый счастливый день

— В августе у тебя в семье произошло очень важное событие: родилась дочка Виктория.

— Она родилась 2 августа, в День ВДВ. И это не передать, какая радость. Любимая, долгожданная малышка! Мы с женой Юлей много лет вместе и слишком долго жили для себя. Сейчас дочке 3 месяца. Она улыбается, похожа на меня. Самый лучший на свете ребёнок! Мы все её обожаем. Бабушки и дедушки в очередь становятся, чтобы с ней понянчиться.

— Обычно папы хотят сыновей…

— Я раньше мечтал о сыне, потому что знаю, как надо воспитывать мальчика. А про девочек ничего не знал. Но потом мне вдруг захотелось дочку. И, когда мы с женой пошли на УЗИ, чтобы узнать пол ребёнка, я сидел на стуле и сильно волновался. А врач очень долго смотрела. Я уже места себе не находил. И, когда она сказала, что будет девочка, я подскочил до потолка! Видели, как мужики вскакивают, когда их команда забивает гол на чемпионате мира? По сравнению с моим прыжком это — ничто. Врач была в шоке. Сказала, что за всю свою практику не видела, чтобы будущие папы так радовались девочкам. Сейчас дочка — самое главное в жизни, мне очень хочется, чтобы моя маленькая лялька была счастливой!

«Сейчас дочке Виктории — 3 месяца. Она прекрасная, обожаемая, лучшая в мире!»

Маленькая Виктория — самая большая радость в жизни всей семьи.

Эта статья была опубликована в №46 газеты «Калужский перекрёсток» от 14.11.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.