Появились первые результаты голосования за имя для калужского аэропорта

5602 человека приняли участие в голосовании по выбору исторической личности, чьё имя присвоят аэропорту Калуги. Такие данные на 12:00 среды, 14 ноября, опубликовали организаторы проекта. Выбирать, напомним, нужно из трёх вариантов – Павел Беляев, Георгий Жуков или Константин Циолковский.
Лидирует пока Циолковский – 2711 человек отдали голоса за учёного. У Жукова 2536, у Беляева – 355. Голосование продлится до 30 ноября.
Отметим, что большинство читателей нашего сайта пока высказалось за вариант присвоить аэропорту имя Циолковского.
Чьим именем вы бы назвали калужский аэропорт?
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