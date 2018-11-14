Появились первые результаты голосования за имя для калужского аэропорта

5602 человека приняли участие в голосовании по выбору исторической личности, чьё имя присвоят аэропорту Калуги. Такие данные на 12:00 среды, 14 ноября, опубликовали организаторы проекта. Выбирать, напомним, нужно из трёх вариантов – Павел Беляев, Георгий Жуков или Константин Циолковский.

Лидирует пока Циолковский – 2711 человек отдали голоса за учёного. У Жукова 2536, у Беляева – 355. Голосование продлится до 30 ноября.

Отметим, что большинство читателей нашего сайта пока высказалось за вариант присвоить аэропорту имя Циолковского.

Чьим именем вы бы назвали калужский аэропорт? Беляев Павел Иванович Жуков Георгий Константинович Циолковский Константин Эдуардович Голосование заканчивается 26/11/2018