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Скончалась Татьяна Романова

13.11.2018 16:29 1 755 Дмитрий Ивьев
Скончалась Татьяна Романова

На днях на 87 году жизни умерла историк, журналист, литературный редактор Татьяна Васильевна РОМАНОВА.

Больше 20 лет она являлась бессменным составителем и редактором калужской Книги Памяти. В 23 томах этой книги увековечены имена почти 156 863 уроженцев нашего края и призванных отсюда, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной, а также имена почти 386 тысяч советских воинов, похороненных на калужской земле.

- Благодаря деятельности Татьяны Васильевны как профессионального историка удалось восстановить и сохранить память о погибших и похороненных на территории Калужской области во времена Великой Отечественной войны солдатах, - говорится в сообщении городской управы.

Прощание с Татьяной Васильевной Романовой состоится 14.11.2018 в 14:15 в Доме музыки (г. Калуга, ул. Кирова, 6).

Фото: городская управа.


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Тэги: общество татьяна романова
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