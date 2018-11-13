Скончалась Татьяна Романова

На днях на 87 году жизни умерла историк, журналист, литературный редактор Татьяна Васильевна РОМАНОВА.

Больше 20 лет она являлась бессменным составителем и редактором калужской Книги Памяти. В 23 томах этой книги увековечены имена почти 156 863 уроженцев нашего края и призванных отсюда, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной, а также имена почти 386 тысяч советских воинов, похороненных на калужской земле.

- Благодаря деятельности Татьяны Васильевны как профессионального историка удалось восстановить и сохранить память о погибших и похороненных на территории Калужской области во времена Великой Отечественной войны солдатах, - говорится в сообщении городской управы.

Прощание с Татьяной Васильевной Романовой состоится 14.11.2018 в 14:15 в Доме музыки (г. Калуга, ул. Кирова, 6).

Фото: городская управа.