Со Сталиным и красными флагами: коммунисты устроили шествие в центре города

Около 100 человек собралось 7 ноября в Калуге на празднование 101-й годовщины Октябрьской революции. Демонстрация состоялась на площади Победы, а затем участники прошли в сквер Ленина.
Во время шествия люди двигались по проезжей части, улицы временно перекрывались сотрудниками ГИБДД.
Собравшиеся люди несли красные флаги, плакаты «Дню Великого Октября – статус государственного праздника», «Землю – крестьянам! Заводы – рабочим! Олигархам – шиш!». Традиционно не обошлось и без портретов Сталина.
Видео в группе «Калуга за рулём» опубликовал Роман Сидоров.
Уважаемые читатели! А что для вас значит 7 ноября? Считаете ли вы этот день праздничным? Расскажите в комментариях!
|
Олигархам – расслабиться, губернаторам – напрячься 06.11.2018 21:30
Прививку от гриппа сделал только каждый четвёртый калужанин 06.11.2018 11:24
Калужан возмутила новая офисная башня в центре города 04.11.2018 10:27
Как вырастить овощи без допинга 03.11.2018 21:30
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: