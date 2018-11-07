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Со Сталиным и красными флагами: коммунисты устроили шествие в центре города

07.11.2018 12:05 21 1846 Дмитрий Ивьев
Со Сталиным и красными флагами: коммунисты устроили шествие в центре города

Около 100 человек собралось 7 ноября в Калуге на празднование 101-й годовщины Октябрьской революции. Демонстрация состоялась на площади Победы, а затем участники прошли в сквер Ленина.

Во время шествия люди двигались по проезжей части, улицы временно перекрывались сотрудниками ГИБДД.

Собравшиеся люди несли красные флаги, плакаты «Дню Великого Октября – статус государственного праздника», «Землю – крестьянам! Заводы – рабочим! Олигархам – шиш!». Традиционно не обошлось и без портретов Сталина.

Видео в группе «Калуга за рулём» опубликовал Роман Сидоров.

Уважаемые читатели! А что для вас значит 7 ноября? Считаете ли вы этот день праздничным? Расскажите в комментариях!


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Тэги: общество
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