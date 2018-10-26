Кто будет нас лечить: 5 вопросов молодым врачам

В ближайшие три года они будут работать в городских поликлиниках.

На работу вышли первые выпускники факультета «Лечебное дело» калужского вуза. Шесть лет назад на новую специальность конкурс был огромный: на 24 места заявление подали около 200 абитуриентов. Проходной балл — 170. Обучение — платное, бюджетных мест тогда не планировалось. Но 16 ребят сразу заключили целевые договоры с калужскими больницами: три года после учёбы они обязались отработать в городских поликлиниках. Других это предложение не устроило по разным причинам. Мы встречались с ребятами, когда они были первокурсниками. Тогда многие признавались, что мечтают работать в Областной больнице и в частных клиниках. В этом году они вышли из стен альма-матер. И вот уже два месяца принимают пациентов и ходят по вызовам. Мы расспросили молодых специалистов об их жизни и первых днях работы в больнице, задали им пять одинаковых вопросов. Не все захотели с нами общаться — мол, скромные и не хотят «светиться». А одна из молодых терапевтов прямо заявила, что будет разговаривать с нами только за деньги (остаётся надеяться, что на приё­ме она не предложит такого пациентам). Ну а те врачи, с кем мы пообщались, оказались приятными собеседниками, целеустремленными людьми и просто классными ребятами. Итак, знакомьтесь.

«Надо быть внимательной к каждому пациенту»

Алёна РЯБЧЕНКОВА, участковый терапевт поликлинического отделения № 5 больницы № 4.

— Когда вы приняли решение стать врачом и как к этому отнеслись родители?

— Стать врачом я решила, когда закончила школу. Родители поддержали мой выбор. Я не первый медик в семье: моя бабушка была медсестрой в терапевтическом отделении.

— Расскажите о первых пациентах. Что оказалось в работе самым лёгким, а что — трудным?

— Первой моей пациенткой была женщина с ОРВИ. А что самое лёгкое и самое сложное в работе, не могу сказать, главное — быть внимательной к каждому пациенту.

— Какая вы дома? Расскажите о своих увлечениях.

— Дома я люблю почитать и посмотреть сериалы. Занимаюсь фитнесом, с удовольствием хожу в спортзал.

— Вы верите в судьбу? Вам всё дается легко или нет?

— Нет, я не верю в судьбу. Иногда мне везёт, а иногда приходится потрудиться.

— Если не доктором, то кем бы вы стали и как видите себя через 10 лет?

— Наверное, выбрала бы профессию учителя. Сложно сказать, что будет через 10 лет. Пока не задумывалась об этом.

Принять решение помогло «письмо в будущее»

Анастасия ЗУЕВА, участковый терапевт 3-го поликлинического отделения больницы № 4.

— Когда вы приняли решение стать врачом? И как к этому отнеслись ваши родители?

— В 9-м классе, когда надо было выбирать, какие экзамены (ГИА) сдавать. Мне оказались близки химия и биология. Именно тогда я решила, что хочу поступать в медицинский, хотя всегда говорила маме (она работает медсестрой), что не пойду по её стопам. Мне вообще не нравились медицина и всё, что с ней связано. Интересно, что на линейку по случаю окончания 9-го класса пришла наша первая учительница, напомнив, что ещё в 4-м классе мы писали письма самим себе в будущее. Все уже об этом забыли. Она раздала их, и когда я пришла домой и прочитала своё письмо, то очень удивилась. Там была строчка: «Надеюсь, ты, как и я, хочешь стать врачом». После этого моё решение связать свою судьбу с медициной стало окончательным и бесповоротным.

Родители меня поддержали. Папа был рад, что его дочка выбрала столь престижную профессию. А мама сначала не верила в твёрдость моего решения, даже пыталась переубедить, говоря, что врач — очень трудная профессия, требующая 100%-ной отдачи. Но во время моей учёбы в университете она очень помогала. Иногда мы вместе решали задачки по терапии и выписывали рецепты по фармакологии.

— Расскажите о первых пациентах. Что в работе оказалось самым лёгким, а что — самым трудным?

— Честно говоря, первых пациентов я не помню. Для меня весь день прошёл как в тумане, я была в постоянном напряжении, в голове крутились мысли о последовательности осмотра, заполнении карты и назначаемой терапии. Пару раз, принимая уже нового пациента, думала: а правильно ли назначила дозу или кратность приёма лекарственного средства предыдущему. Но мне повезло: со мной на приёме была опытная медсестра, которая всячески пыталась меня подбодрить и успокоить. Мне кажется, что чего-то лёгкого в нашей работе нет. Нужно постоянно быть сконцентрированным, держать в голове кучу информации, ведь пациентов всегда много. Самое сложное — это общение с людьми, особенно с пожилыми или тяжелобольными. У меня пока не получается абстрагироваться, принимаю всё близко к сердцу. На приём ведь приходят и люди с запущенными заболеваниями. Тогда в моих силах, да и в силах современной медицины, только немного облегчить их состояние, но не вылечить болезнь.

— Расскажите о своей семье, об увлечениях.

— Мой папа — военный, сейчас уже на пенсии. Мама работает медсестрой. У меня есть младшая сестра, ей 17 лет. Люблю активный отдых. Прогулки, выезды на природу, посещение музеев. По выходным катаюсь на велосипеде, хожу в бассейн. Летом, пока была возможность, немного попутешествовала. Недавно увлеклась алмазной живо­писью. Уже сделала пару картин, сейчас делаю новую — самую большую, это будет подарок бабушке.

— Вы верите в судьбу? Вам всё даётся легко или нет?

— Не могу точно ответить на этот вопрос. Думаю, что человек — сам творец своей судьбы. Но иногда мне кажется, что некоторые события были предначертаны, потому что не могу себе объяснить, как они происходили.

Я привыкла добиваться всего своим трудом, но бывало, что в трудных ситуациях справлялась благодаря везению.

— Если не доктором, то кем бы вы стали и как вы видите себя через 10 лет?

— Возможно, я стала бы программистом. Но все мои знакомые говорят, что никем, кроме как врачом, меня представить не могут. Конкретного плана на 10 лет у меня нет. Но я приложу все усилия, чтобы расти в рамках своей профессии.

Помогала вся семья

Мария Кузина, 1-е поликлиническое отделение больницы № 4.

— Когда вы приняли решение стать врачом и как к этому отнеслись родители?

— Это было ещё в 8-м классе: мне были интересны химия, биология. И нравилось помогать людям. Потому и приняла решение стать врачом. У меня папы нет, а мама всегда была на моей стороне и всячески помогала, нанимала репетиторов. Она хотела, чтобы я чётко шла к своей цели. Врачей у нас в роду нет, я первая.

— Расскажите о первых пациентах. Что оказалось в работе самым лёгким, а что — трудным.

— Когда вышла на работу — было такое воодушевление: наконец-то практика! Но поначалу очень тяжело, нагрузки большие. Люди разные, и к каждому надо найти подход, с каждым пообщаться. Очень важно, чтобы пациенты тебе поверили. Сильно устаю — видимо, с непривычки. Со временем, с опытом, я думаю, будет попроще. Я человек шустрый, быстро всё схватываю. Мне очень нравится коллектив, здесь все готовы помочь. Надеюсь, и я всем понравилась.

— Расскажите о своей семье.

— У меня большая семья. На третьем курсе я вышла замуж. Моей дочке Веронике — 2,5 года. Мы с мужем и ребёнком живём с моими родными. Я не брала академический отпуск, дома все помогали. Спасибо моей бабушке Зинаиде Ивановне: если бы не она, я бы, может быть, и не закончила учёбу. И муж очень помогал, когда не был на работе. Он машинист электропоезда «Калуга-Москва». Сейчас дочка ходит в садик, но постоянно болеет. Пару дней походим — и опять насморк, дома сидим. Конечно, мечтаем о своей квартире.

— Вы верите в судьбу? Вам всё даётся легко или нет?

— Я верю, что каждому предначертана судьба, но мы можем её подкорректировать. В жизни мне, наверное, всё даётся непросто. Но я сильный человек и привыкла добиваться цели. А то, что нам не даётся, делает нас сильнее.

— Если не доктором, то кем бы вы стали и как видите себя через 10 лет?

— Если бы не стала врачом, то была бы актрисой! Я 11 лет занималась танцами, ещё закончила модельную школу. Мне всё это нравилось, но не сложилось. А через 10 лет хочу стать высококлассным врачом, которого все ценят и уважают.

«На вызовах сложнее, чем на приёме»

Артем ХОРЬКОВ, 5-е поликлиническое отделение больницы № 4.

— Когда вы приняли решение стать врачом и как к этому отнеслись родители?

— Очень давно. Мне 29 лет. Сначала я закончил медколледж. Поступил туда, потому что хотел работать на «Скорой помощи». Но потом понял, что это всё-таки не совсем моё, что хочу быть врачом. Мама к выбору отнеслась положительно.

— Расскажите о первых пациентах. Что оказалось в работе самым лёгким, а что — трудным.

— В первый раз всё страшно. Переживал, как буду сидеть на приёме. Вдруг пациент зайдёт, а я растеряюсь, и все будут думать, что я ничего не знаю. Но всё нормально. Сложнее на вызовах. Там ты один, никто тебе помочь не может. А вызывают в основном люди, которые сами прийти в поликлинику не могут — значит, у них что-то более серьёзное. И вот здесь — особая ответственность. Сейчас уже 2 месяца прошло, втянулся. А первого пациента не помню. Я был стажёром у заведую­щей поликлиникой, однажды она сказала: «Садись вместо меня на приём, у меня срочное дело». Это было внезапно. Я сел на её место и из-за охватившей паники даже не запомнил первого пациента.

— Расскажите о своих увлечениях.

— Могу немного почитать, немного посмотреть фильмы, погулять. Люблю путешествовать. Очень люблю море и рыбалку, с удовольствием езжу.

— Вы верите в судьбу? Вам всё дается легко или нет?

— В судьбу не верю. Что-то даётся просто, что-то — непросто, по-разному.

— Если не доктором, то кем бы вы стали и как видите себя через 10 лет?

— Наверное, выбрал бы что-то, где денег побольше платят.

А через 10 лет вижу себя хорошим врачом, но участковым всю жизнь сидеть не хочу. Планирую закончить интернатуру и стать терапевтом-кардиологом, работать в отделении больницы.

С детства помогала лечить травмы

Мария Царапкина, участковый терапевт поликлинического отделения № 2 больницы № 4.

— Когда вы приняли решение стать врачом и как к этому отнеслись ваши родители?

— Еще в школе, в 7-м или 8-м классе. Я с детства всем помогала лечить разные травмы. И мне всегда была интересна гнойная хирургия. Мама была «за» и очень помогала. А в роду у меня никогда не было медиков.

— Расскажите о первых пациентах. И что оказалось в работе самым лёгким, а что — самым трудным?

— Первым пациентом была женщина в возрасте. Я сильно волновалась. Случай был по теме, которую хорошо знала. Но когда увидела перед собой пациента, почувствовала панику. Лёгкого в работе врача нет ничего. А ещё мне было страшно перед знакомством с коллективом; как примут врачи? Но коллектив потрясающий, всё прошло хорошо. Сейчас потихоньку втягиваюсь в работу — сложно. Но, я думаю, всё решаемо.

— Какая вы дома? Расскажите о своих увлечениях.

— Я домосед. Люблю читать. Иногда шью друзьям костюмы для выступлений на фестивалях. Немного рисую, занимаюсь музыкой. По выходным, если получается, путешествую по ближним городам. Примерно раз в два месяца удаётся вырваться.

— Вы верите в судьбу? Вам везёт по жизни или все даётся непросто?

— В судьбу не верю. Мы сами выбираем путь и можем на него влиять.

С медициной всё складывается удачно — мне даже кажется, будто кто-то свыше помогает. А по жизни не могу сказать, что всё легко даётся.

— Если не доктором, то кем бы вы стали и какой себя видите через 10 лет?

— Возможно, выбрала бы IT-технологии, программирование. А через 10 лет вижу себя грамотным врачом. В частную клинику точно не уйду, может быть, задумаюсь о хирургии.

Эта статья была опубликована в №43 газеты «Калужский перекрёсток» от 24.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.