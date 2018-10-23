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Вакханалия в Боровске: как волонтёры спасают приговорённые дома

23.10.2018 14:14 3 637 Елена Французова
Вакханалия в Боровске: как волонтёры спасают приговорённые дома

Как мы рассказывали, в Боровске под снос попали 17 домов, часть которых имеет признаки объектов культурного наследия. Несмотря на возмущения активистов, несколько домов в Боровске были уничтожены. После того, как неравнодушным жителям удалось привлечь внимание СМИ, глава администрации Боровска Михаил КЛИМОВ согласился встретиться с волонтёрами и даже пошёл на уступки.

- Мы обменяли два старинных дома в центре города на два на окраине, - написали активисты в соцсетях.

В субботу, 20 октября, в Боровске волонтёры законсервировали несколько старинных домов. В работах принял участие и глава администрации. На камеру он заявлял журналистам, что это пример того, как власти и общественность слышат друг друга.


Михаил Климов с активистами на субботнике 20 октября.

- А потом в личной беседе Климов мне заявил, что консервация – не решение проблемы. Эти дома всё равно будут снесены, так как по федеральной программе расселения людей из ветхого и аварийного жилья выделяются средства на снос домов. Эти средства должны быть освоены, – рассказала одна из активисток Анна АЛЕШНИКОВА.

В администрации Боровска нам сообщили, что дома действительно законсервировали лишь для перезимовки. Что же со старинными зданиями будет дальше, Михаил Климов обсудит с активистами сегодня в 16:00.

- Мы ждём от них предложений, - подчеркнули в администрации.

- Московские волонтёры собирают средства, чтобы выкупить два дома. Кроме того, им уже удалось заинтересовать двух инвесторов. Один из них хочет сделать музей наличников, - добавила Анна Алешникова.

К слову, в понедельник, 22 октября, ситуацию в Боровске обсудили на заседании областного правительства. Главе региона Анатолию АРТАМОНОВУ пояснили, что местная власть действует в рамках закона, никаких нарушений не обнаружено.

- Власть должна всегда работать, не исходя из тех или иных эмоций, а в рамках действующего законодательства. Иногда мы хотим сделать что-то доброе и выстилаем дорогу в ад своими добрыми действиями, которые расходятся с требованиями законодательства. Иногда наоборот. Надо работать в рамках существующего законодательства, всё остальное – это эмоции. Как говорится, желание отметиться на информационном поле.

Анатолий Артамонов заявил, что судиться с изданиями, которые выступили против сноса старинных домов в Боровске, он не будет. Мол, пусть это остаётся на их совести.

- То, что касается сохранения нашего исторического, культурного наследия - это должно быть всегда на повестке дня, - считает губернатор. - И к этому всегда надо относиться предельно бережно, несмотря ни на какие хозяйственные нужды и необходимости. Безусловно, мы должны всё это сохранять и передавать будущим поколениям... В рамках государственно-частного партнёрства можно многие вопросы решать... У бюджета, конечно, таких возможностей маловато. Надо прямо сказать. Нам нужно вопросы в здравоохранении порешать, в образовании и так далее. Там куча проблем. Нужны средства. Дойдут руки, начнём заниматься деревяшками. И это тоже нужно делать, куда деваться. А пока привлекать частный капитал, чтобы эти доброхоты могли что-то там из добрых побуждений сделать.

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Тэги: общество боровск анна алешникова анатолий артамонов михаил климов
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