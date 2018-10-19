Умер главный редактор «Калужского перекрёстка» Константин Иванов

В ночь на пятницу, 19 октября, от болезни сердца скончался наш коллега, Константин Иванов, много лет проработавший главным редактором «Калужского перекрёстка».
Константин Евгеньевич пришёл на работу в Издательский дом «Агентство «Комсомольская правда – Калуга» в конце двухтысячного года обычным верстальщиком. А уже в начале 2001-го возглавил калужскую редакцию «Комсомольской правды». В течение пяти лет под его руководством выходила вкладка в самую популярную газету страны с калужскими новостями. А в июле 2006 года он встал во главе «Калужского перекрёстка» и проработал на этой должности до конца 2017 года.
Для всех нас Костя был больше, чем просто начальником. Он был тем человеком, на котором держался и за которым шел наш коллектив, создателем невероятной творческой атмосферы, которую он поддерживал в редакции долгие годы. Не будет преувеличением сказать, что многие калужские журналисты, как нынешние сотрудники «Перекрестка», так работавшие с Костей в прошлом, во многом благодаря ему добились успеха на профессиональном поприще.
Его уход – большая потеря для всех нас, но память о Константине Евгеньевиче будет с нами всегда. И маленькую частичку её мы хотим оставить здесь, на этой страничке, в фотографиях из нашего архива.
В редакции, 2010 год.
С женой, журналисткой "Перекрестка" Оксаной Колосовой, и коллегами на новогоднем корпоративе в 2013 году.
Поздравление с днем рождения. Костя в образе почтальона Печкина, который принес подарки. 2015 год.
Костю поздравляют с 50-летним юбилеем. 2011 год.
О месте и времени прощания с Константином Евгеньевичем Ивановым будет сообщено дополнительно.
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