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Умер главный редактор «Калужского перекрёстка» Константин Иванов

19.10.2018 11:00 4 1577 Редакция

В ночь на пятницу, 19 октября, от болезни сердца скончался наш коллега, Константин Иванов, много лет проработавший главным редактором «Калужского перекрёстка».

Константин Евгеньевич пришёл на работу в Издательский дом «Агентство «Комсомольская правда – Калуга» в конце двухтысячного года обычным верстальщиком. А уже в начале 2001-го возглавил калужскую редакцию «Комсомольской правды». В течение пяти лет под его руководством выходила вкладка в самую популярную газету страны с калужскими новостями. А в июле 2006 года он встал во главе «Калужского перекрёстка» и проработал на этой должности до конца 2017 года.

Для всех нас Костя был больше, чем просто начальником. Он был тем человеком, на котором держался и за которым шел наш коллектив, создателем невероятной творческой атмосферы, которую он поддерживал в редакции долгие годы. Не будет преувеличением сказать, что многие калужские журналисты, как нынешние сотрудники «Перекрестка», так работавшие с Костей в прошлом, во многом благодаря ему добились успеха на профессиональном поприще.

Его уход – большая потеря для всех нас, но память о Константине Евгеньевиче будет с нами всегда. И маленькую частичку её мы хотим оставить здесь, на этой страничке, в фотографиях из нашего архива.

В редакции, 2010 год.

С женой, журналисткой "Перекрестка" Оксаной Колосовой, и коллегами на новогоднем корпоративе в 2013 году.

Поздравление с днем рождения. Костя в образе почтальона Печкина, который принес подарки. 2015 год.

Костю поздравляют с 50-летним юбилеем. 2011 год.

О месте и времени прощания с Константином Евгеньевичем Ивановым будет сообщено дополнительно.


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Автор:

Редакция 
Тэги: общество
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